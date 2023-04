भारत आईं यूक्रेन की मंत्री ने कहा- भारत को अपनी राजनीतिक बातचीत में व्यावहारिक होना चाहिए

नई दिल्ली: यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमीन झापरोवा भारत के चार दिवसीय दौरे पर हैं. उन्होंने कहा कि भारत को अपने राजनीतिक संबंधों और ऊर्जा संसाधनों में विविधता लाते हुए व्यावहारिक होना चाहिए. मंत्री की टिप्पणी इस तथ्य पर आई है कि भारत बार-बार मास्को द्वारा कीव पर जारी आक्रमण के खिलाफ सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रूस के खिलाफ मतदान से दूर रहा है. भारत पहुंची झापरोवा ने विदेश मंत्रालय में सचिव-पश्चिम संजय वर्मा से मुलाकात की.

उन्होंने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, भारत को अपने ऊर्जा संसाधनों, सैन्य अनुबंधों और राजनीतिक बातचीत में विविधता लाने में व्यावहारिक होना चाहिए. प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी की लोकतंत्र, संवाद और विविधता की नीति और ‘युद्ध का युग नहीं’ और रणनीतिक अनुप्रयोग वास्तव में महत्वपूर्ण है.