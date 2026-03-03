Hindi India Hindi

India Silence On Ayatollah Ali Khamenei Death Diplomatic Strategy Pm Modi

भारत ने खामेनेई की मौत पर क्यों नहीं की निंदा? कूटनीतिक चुप्पी या वजह कुछ और

Ayatollah Ali Khamenei Death: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है. दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश इस पर बंटे हुए हैं.

Israel Iran War: अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत ने न केवल मिडिल ईस्ट, बल्कि भारत की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी. जहां एक ओर देश के विपक्षी दल भारत सरकार से इस पर औपचारिक बयान की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक नपी-तुली चुप्पी साध रखी है. भारत का यह रुख विश्व की प्रमुख लोकतांत्रिक शक्तियों के समान ही है.

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा, “भारत हमेशा शांति और स्थिरता के पक्ष में रहा है. हमने हमेशा विवादों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है.” भारत का यह बयान किसी का पक्ष लेने के बजाय शांति की पुरानी नीति पर आधारित है.

किसी बड़े लोकतांत्रिक देश ने नहीं जताया दुख

अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें, तो भारत अकेला नहीं है. G7 देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान, में से किसी ने भी खामेनेई की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त नहीं की है. ट्रंप ने खामेनेई को इतिहास के सबसे दुष्ट व्यक्तियों में से एक बताया. वहीं, नेतन्याहू ने कहा कि 47 साल से इजरायल की मौत का नारा लगाने वाले शासन के साथ न्याय हो गया है. ॉ

कुछ ही इस्लामिक देशों ने जताया दुख

यूक्रेन और अर्जेंटीना जैसे देशों ने भी इसे एक तानाशाह के अंत के रूप में देखा. दिलचस्प बात यह है कि 90 लाख भारतीयों की मेजबानी करने वाले खाड़ी देश भी या तो चुप हैं या ईरान के प्रति आक्रामक. यूएई ने तो ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमलों के बाद तेहरान से अपना राजदूत तक वापस बुला लिया है. दुनिया के 57 इस्लामिक देशों (OIC) में से भी 10 से कम देशों जैसे पाकिस्तान, तुर्की, इराक, ने ही शोक व्यक्त किया है.

भारत की चुप्पी के पीछे के ठोस कारण

सरकारी सूत्रों के अनुसार, खामेनेई का भारत के प्रति रिकॉर्ड काफी तनावपूर्ण रहा है. 2017 से 2024 के बीच खामेनेई ने चार बार भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था. कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने कश्मीरियों की तुलना फिलिस्तीनियों से करते हुए भारत विरोधी नैरेटिव को हवा दी.

2019 में अनुच्छेद 370 के हटने पर उन्होंने भारत की आलोचना की. 2020 के दिल्ली दंगे में उन्होंने सोशल मीडिया पर हिंदू चरमपंथियों द्वारा “मुसलमानों के नरसंहार” का झूठा दावा किया, जिसे भारत के विदेश मंत्रालय ने भ्रामक करार दिया था. ईरानी संसद ने भारत के नागरिकता संशोधन कानून की आलोचना की थी.

भारत-ईरान संबंधों का इतिहास

भारत के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहे हैं. कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भी 2005, 2006 और 2009 में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ईरान के खिलाफ वोट दिया था. वहीं, वर्तमान एनडीए सरकार ने भी अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान से तेल आयात लगभग शून्य कर दिया है और अपनी जरूरतों के लिए रूस, सऊदी अरब और यूएई पर निर्भरता बढ़ाई है.

भारत की वर्तमान चुप्पी किसी धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर नहीं, बल्कि शुद्ध कूटनीतिक और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है. भारत उन खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है जो ईरान के हमलों का शिकार हुए हैं. साथ ही, भारत उस नेता के प्रति संवेदना व्यक्त करने से बच रहा है जिसने बार-बार भारत की संप्रभुता और आंतरिक मामलों पर सवाल उठाए थे.