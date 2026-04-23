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ट्रंप के 'हेलहोल' बयान पर भारत का कड़ा पलटवार! कहा- बयान बेबुनियाद, रिश्तों की हकीकत से दूर
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी. विदेश मंत्रालय ने इसे गलत और अनुचित बताया। सरकार ने साफ कहा कि ऐसे बयान भारत-अमेरिका के मजबूत रिश्तों को नहीं दर्शाते.
India Slams Trump Hellhole Remark: भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बयान से विवाद भड़क उठा. इसमें भारत को अपमानजनक शब्दों में संबोधित किया गया था. भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे ‘अनुचित, जानकारी के बिना दिया गया और खराब स्वाद वाला’ करार दिया है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के बयान वास्तविकता से दूर हैं और भारत-अमेरिका के संबंधों को सही तरीके से नहीं दर्शाते. उन्होंने ये भी साफ किया कि दोनों देशों के बीच संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित हैं, जिन्हें इस तरह की टिप्पणियां प्रभावित नहीं कर सकतीं.
कैसे शुरू हुआ विवाद?
ये विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें एक अमेरिकी रेडियो होस्ट के बयान को आगे बढ़ाया गया था. उस बयान में भारत और चीन जैसे देशों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. खास तौर पर ‘हेलहोल’ जैसे शब्द ने भारतीय पक्ष को नाराज कर दिया.
कांग्रेस ने बोला हमला
इस मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर सरकार को स्पष्ट और मजबूत प्रतिक्रिया देनी चाहिए. खरगे ने ये भी पूछा कि भारत इस मुद्दे को अमेरिका के सामने उच्च स्तर पर क्यों नहीं उठा रहा है.
अमेरिका ने दी सफाई
हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद अमेरिकी दूतावास ने सफाई देते हुए कहा कि ट्रंप ने भारत को एक महान देश बताया है और दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती बनी हुई है. दूतावास ने ये भी दोहराया कि भारत-अमेरिका के संबंध रणनीतिक और सहयोगात्मक हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि ये विवाद उस समय सामने आया है जब ट्रंप अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता (birthright citizenship) को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए यह तर्क दिया है कि इस नीति का दुरुपयोग हो रहा है, खासकर उन देशों के लोगों द्वारा जो अमेरिका में बसना चाहते हैं.
ट्रंप प्रशासन ने 2025 में एक आदेश जारी किया था, जिसमें कुछ श्रेणियों के लोगों के बच्चों को स्वतः नागरिकता देने की व्यवस्था को सीमित करने की कोशिश की गई थी. हालांकि, इस आदेश को कई अदालतों ने असंवैधानिक बताते हुए रोक दिया. भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं.
व्यापार, रक्षा, तकनीक और रणनीतिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं. ऐसे में इस तरह के विवाद अस्थायी रूप से तनाव जरूर पैदा कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक संबंधों पर इसका ज्यादा असर पड़ने की संभावना कम मानी जा रही है.
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