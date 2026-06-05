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हमारी जमीं पर बंद करो लोकतंत्र का नाटक... गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने से पाकिस्तान पर बरसा भारत

Gilgit Baltistan Election: पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान में रविवार को 10 जिलों की 24 सीटों पर वोटिंग करा रहा है. यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है. अभी ये पाकिस्तान के कब्जे में है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 5, 2026, 11:43 PM IST
हमारी जमीं पर बंद करो लोकतंत्र का नाटक... गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने से पाकिस्तान पर बरसा भारत
गिलगित-बाल्टिस्तान हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक रणनीतिक क्षेत्र है. (PTI)

भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में 7 जून को होने वाले विधानसभा चुनावों का कड़ा विरोध किया है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान जिस क्षेत्र पर अवैध और जबरन कब्जा किए हुए है, वहां चुनाव कराने की उसकी योजना पूरी तरह अस्वीकार्य है. PTI के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल है. ये भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है. इसलिए पाकिस्तान को उन क्षेत्रों में किसी भी तरह की राजनीतिक प्रक्रिया चलाने का कोई अधिकार नहीं है. उसे हमारी जमीं पर लोकतंत्र का नाटक बंद करना होगा. चुनाव कराने जैसी गतिविधियां वहां की जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकतीं.

कब है चुनाव?

पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान में रविवार को 10 जिलों की 24 सीटों पर वोटिंग करा रहा है. करीब 6 साल बाद चुनाव हो रहे हैं. आखिरी बार नवंबर 2020 में वोटिंग कराई गई थी. इसमें इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने जीत हासिल की थी. यहां का कार्यकाल 5 साल का होता है.

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गिलगित-बाल्टिस्तान की स्थिति

  • पाकिस्तान Pok(पाक के कब्जे वाले कश्मीर) को कुछ स्वायत्तता देता है. ज्यादातर शक्ति इस्लामाबाद के पास रहती है. 1947 से लेकर कई दशकों तक इसे पाकिस्तान ने सीधे संघीय सरकार के जरिए चलाया.
  • फिर 2009 में पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ-गवर्नेंस ऑर्डर लागू किया. इसके तहत पहली बार यहां विधानसभा चुनाव हुए और एक स्थानीय सरकार बनाई गई. तब भी विधानसभा के अधिकार सीमित थे और अहम फैसले प्रधानमंत्री लेता था.
  • 2018 में पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 लागू किया. इसमें स्थानीय विधानसभा और मुख्यमंत्री को कई शक्तियां दी गईं.अब ‘ऑर्डर ऑफ 2018’ के तहत यहां दूसरी बार चुनाव कराया जा रहा है.

कहां है गिलगित-बाल्टिस्तान?

गिलगित-बाल्टिस्तान हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक रणनीतिक क्षेत्र है. यह भारत, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के करीब स्थित होने के कारण भू-राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. भारत ने हमेशा से ही गिलगित-बाल्टिस्तान को जम्मू-कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है बताया है. पाकिस्तान इस पर अवैध कब्जा किए हुए है.

1947 में जम्मू-कश्मीर रियासत के विभाजन के बाद यह इलाका पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया. हालांकि, पाकिस्तान ने इसे कभी अपने संविधान में औपचारिक प्रांत का दर्जा नहीं दिया. यही वजह है कि दशकों तक यहां के लोगों को पाकिस्तान के अन्य प्रांतों के बराबर संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाए.

क्या है ‘गिलगित-बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018’?

मई 2018 में तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 लागू किया था. इसे क्षेत्र को अधिक प्रशासनिक अधिकार देने के उद्देश्य से लाया गया बताया गया था. इस आदेश के तहत गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा और स्थानीय सरकार को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी गईं. विवाद की शुरुआत यहीं से हुई.

आलोचकों का कहना था कि इस आदेश ने अधिकार देने के बजाय अधिकांश महत्वपूर्ण शक्तियां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हाथों में केंद्रित कर दीं. ऑर्डर के तहत प्रधानमंत्री को कानून बनाने, प्रशासनिक फैसले लेने और कई संवैधानिक मामलों में अंतिम अधिकार प्राप्त हो गए.

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क्यों हो रहा है विरोध?

स्थानीय राजनीतिक दलों, वकीलों और सामाजिक संगठनों ने इस ऑर्डर का विरोध किया. उनका तर्क था कि इससे क्षेत्र को वास्तविक स्वायत्तता नहीं मिली. कई नेताओं ने आरोप लगाया कि गिलगित-बाल्टिस्तान की विधानसभा को सीमित अधिकार दिए गए, जबकि वास्तविक नियंत्रण इस्लामाबाद के पास ही बना रहा.

भारत का क्या रुख है?

भारत ने गिलगित-बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 का कड़ा विरोध किया था. नई दिल्ली का कहना है कि पूरा गिलगित-बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान को वहां किसी भी प्रकार का प्रशासनिक या संवैधानिक बदलाव करने का अधिकार नहीं है. भारत का आरोप है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी और प्रशासनिक संरचना को बदलने की कोशिश कर रहा है.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें रिजर्व

2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद बने परिसीमन ढांचे के तहत जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान के लिए रिजर्व हैं. इन सीटों पर चुनाव नहीं होते हैं. ये क्षेत्र फिलहाल पाकिस्तान के नियंत्रण में हैं. इसलिए इन्हें खाली रखा जाता है.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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