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भारत को मिलेगा दक्षिण कोरिया का वो 'काल' हथियार जो पलक झपकते ही कर देगा तबाही! टेंशन में चीन-पाकिस्तान

India-South Korea Deal: भारतीय सेना - खुद चलने वाली तोप को खरीदने जा रहा है. चलिए आपको बताते हैं इसकी ताकत, रेंज, फीचर्स के बारे में...

Photo from AI

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच दोस्ती बढ़ती दिख रही है. दरअसल, हाल ही में कोरियाई राष्ट्रपति ने भारत यात्रा की थी. इस दौरान, पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में एक रक्षा डील पर चर्चा हुई. विदेश मंत्रालय के सचिव पी. कुमारन ने बताया कि दोनों देशों के बीच हथियारों और रक्षा तकनीक को लेकर लंबी साझेदारी बन चुकी है. इस साझेदारी में सबसे चर्चा K9 Vajra को लेकर हुए, जो भारतीय सेना के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है. चलिए आपको बताते हैं इस हथियार की खासियत के बारे में…

खुद चलती है ये तोप, जानें खासियत

K-9 वज्र कोई साधारण तोप नहीं है, बल्कि यह एक सेल्फ-प्रोपेल्ड हॉवित्जर है. आसान भाषा में कहें तो – खुद चलने वाली तोप. आम तोपों को चलाने के लिए बड़े ट्रक की जरूरत पड़ती है. लेकिन K-9 वज्र में खुद का इंजन होता है और यह टैंक की तरह ट्रैक पर चलती है. इसकी यही खासियत इसे पहाड़ों, रेगिस्तान और मुश्किल इलाकों में भी तेजी से मूव करने लायक बनाती है.

40 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती

इस तोप की सबसे बड़ी ताकत इसकी Shoot and Scoot (यानी हमला करो और तुरंत जगह बदल लो) तकनीक है. यह दुश्मन पर गोले दागने के बाद, इतनी तेजी से अपनी लोकेशन बदलती है कि जवाबी हमला करना मुश्किल हो जाता है. यह तोप करीब 38-40 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती है. साथ ही, तीन मिनट में 15 गोले दाग सकती है और बर्स्ट मोड में 15 सेकंड में 3 गोले फायर कर सकती है.

रेगिस्तान से लद्दाख तक तैनाती

शुरुआत में भारतीय सेना ने इस तोप को राजस्थान और पंजाब के रेगिस्तानी इलाकों के लिए खरीदा था. लेकिन बाद में चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद इसे लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर भी तैनात किया गया, जहां तापमान माइनस 20 डिग्री तक चला जाता है. कठिन परिस्थितियों में भी K-9 वज्र ने शानदार प्रदर्शन किया है.

भारत कर रहा भविष्य की तैयारी

अब इस डील का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दिया जाएगा. जानकारी के अनुसार, दक्षिण कोरिया भारत को इसकी एडवांस तकनीक भी देगा. जिससे मेक इन इंडिया (Make in India) के तहत देश में ही इन तोपों का निर्माण हो सकेगा. इसके अलावा, दोनों देश एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी पर भी साथ काम कर रहे हैं.

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