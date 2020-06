नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस (coronavirus) संक्रमण में अब और तेजी दिखाई दे रही है और एक दिन में अब तक सबसे अधिक नए मामले 17,296 सामने आए हैं. भारत में कोविड-19 के पॉजिटिव मामले अब 5 लाख के करीब हैं और एक दिन बाद यह आंकड़ा पार हो जाएगा. Also Read - Unlock 2.0 in India: 30 जून से देश में Unlock 2.0 की शुरुआत!, इन देशों के लिए शुरू हो सकती है हवाई यात्रा

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 407 मरीजों की मौत हो गई है. देश में एक दिन में कोविड-19 (COVID-19) के 17,296 नए केस सामने आए हैं. भारत में अब कोरोना वायरस संक्रमण के 4,90,401 नए मामले हैं, जिनमें 1,89,463 एक्‍ट‍िव केस है और 2,85,637 मरीज ठीक हो गए हैं और अब तक 15301 मौतें दर्ज हुईं हैं. Also Read - अपने खिलाड़ियों में कोरोनावायरस के लक्षण को ट्रैक करने के लिए BCB ने लॉन्च की ऐप

407 deaths and highest single-day spike of 17,296 new #COVID19 positive cases reported in India in the last 24 hours. Also Read - कोरोना से ठीक होकर घर पहुंचीं टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह की मां, सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

Positive cases in India stand at 4,90,401 including 1,89,463 active cases,2,85,637cured/discharged/migrated & 15301 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/g8EjQz2UwA

— ANI (@ANI) June 26, 2020