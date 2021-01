नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत के लोकतंत्र पर एक वक्त संदेह प्रकट किया गया था, लेकिन आज भारत ही वह स्थान है, जहां लोकतंत्र सबसे अधिक मजबूत है और सबसे जीवंत है. प्रधानमंत्री ने आज शनिवार को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन (16th Pravasi Bharatiya Divas convention) को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही है. पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर गरीबों को सशक्त करने के भारत के प्रयासों पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है. Also Read - Coronavirus के New Variant स्‍ट्रेन के मरीजों का आंकड़ा 82, ब्रिटेन से 250 यात्र‍ियों को लेकर आई फ्लाइट

महामारी के दौर में भारत ने फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ्य क्या है

पीएम मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा, "महामारी के इस दौर में भारत ने फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ्य क्या है और हमारी क्षमता क्या है." उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आज भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु दर और सबसे अधिक सुधार दर्ज करने वाले देशों में शामिल है.

People said that India will break & democracy is impossible in the country but the truth is that India stands together with a strong and vibrant democracy today: PM Narendra Modi

