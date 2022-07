India, Sri Lanka , Sri Lanka Economic Crisis: पड़ोसी देश श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच भारी विरोध प्रदर्शनों और वहां की सत्ता के शीर्ष में मची उथल पुथल के बीच भारत ने आज रविवार को बड़ा बयान दिया है. विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा होने की बात करते हुए कहा, भारत ने इस वर्ष श्रीलंका में गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का अभूतपूर्व समर्थन दिया है.Also Read - श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर जनता का कब्जा, लोग बोले- भ्रष्टाचार मुक्त हुआ देश; हर तरफ है शांति | देखें तस्वीरें

विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है, क्योंकि वे लोग लोकतांत्रिक साधनों और मूल्यों, स्थापित संस्थानों और संवैधानिक ढांचे के माध्यम से समृद्धि और प्रगति के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार करना चाहते हैं.

India stands with the people of Sri Lanka as they seek to realize their aspirations for prosperity and progress through democratic means and values, established institutions and constitutional framework: Ministry of External Affairs

