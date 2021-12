India, DRDO , Vertically Launched Short Range Surface to Air Missile, VL-SRSAM, Naval Warship, Indian Navy: भारत (India) ने एक मंगलवार को एक खास मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण किया है. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों (naval warships) के एक खास मिसाइल तैयार की है, जिसका आज सफल परीक्षण किया गया है. डीआरडीओ ने वर्टिकली शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (Shorthort Range Surface to Air Missile) VL-SRSAM) का आज ओडिशा के तट से सफल परीक्षण किया है. नेवी के युद्धपोतों (naval warships) के लिए बनाई गई यह इस मिसाइल करीब आए दुश्‍मन या उसके लक्ष्‍यों को आसानी से मार गिरा सकेगी.Also Read - Indian Navy की 'The Killer' ने पाक पर कहर बरपाया था

India successfully test-fired the Vertically Launched Short Range Surface to Air Missile (VL-SRSAM) from off the coast of Odisha. The air defence system can engage targets at around 15 km is being developed by DRDO for naval warships: DRDO officials

— ANI (@ANI) December 7, 2021