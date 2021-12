DRDO, India, Ballistic Missile, nuclear-capable, Agni Prime missile, Agni Prime, Odisha, Balasore, बालासोर (ओडिशा): भारत (India) ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम (nuclear-capable strategic)बैलिस्टिक मिसाइल (ballistic missile) ‘अग्नि पी’ (Agni Prime missile) का आज शनिवार को सफल परीक्षण किया. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने जानकारी दी कि ओडिशा तट के पास डॉ़. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि पी’ का शनिवार को सफल परीक्षण किया.Also Read - IND vs SA: 'विवाद' के बीच BCCI ले चुका बड़ा फैसला, टेस्ट सीरीज में KL Rahul होंगे उप कप्तान

#WATCH | Today India successfully testfired the nuclear-capable strategic Agni Prime missile off the coast of Odisha from Balasore.

(Source: DRDO) pic.twitter.com/wSgWKOKtQG

— ANI (@ANI) December 18, 2021