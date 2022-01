BrahMos supersonic cruise missile: भारत ने आधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल (BrahMos Missile) के नए संस्करण का मंगलवार को भारतीय नौसेना के गुप्त तरीके से निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत से सफल परीक्षण-प्रक्षेपण किया. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने कहा कि मिसाइल ने सटीक तरीके से निर्धारित लक्ष्य पर निशाना साधा. DRDO ने ट्वीट किया, ‘ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से समुद्र में प्रहार करने वाले आधुनिक संस्करण का आज आईएनएस विशाखापत्तनम से परीक्षण किया गया. मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य पर सटीक तरीके से निशाना साधा.’ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मिसाइल के सफल प्रक्षेपण से भारतीय नौसेना की ‘मिशन संबंधी तैयारियों’ की दृढ़ता स्पष्ट हुई है.Also Read - 15 डि.से. से -50 डि.से. तक में जवानों की यूनिफार्म को देगी गर्मी, DRDO ने सौंपी ये तकनीक

उन्होंने ट्वीट कर भारतीय नौसेना और DRDO को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी. भारत-रूस का संयुक्त उपक्रम ‘ब्रह्मोस एयरोस्पेस’ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है जिन्हें पनडुब्बियों, जलपोतों, विमान या भूतल पर स्थित प्लेटफॉर्मों से प्रक्षेपित किया जा सकता है. ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना रफ्तार से प्रक्षेपित हो सकती हैं. Also Read - DRDO ने दूसरे दिन प्रलय मिसाइल के बाद नए हथियार HEAT का सफल टेस्‍ट किया, देखें वीडियो

The robustness of @indiannavy mission readiness is reconfirmed today after successful launch of the advanced version of BrahMos Missile from INS Vishakhapatnam today. I congratulate the wonderful team work of @indiannavy @DRDO_India & @BrahMosMissile. https://t.co/MeddXACp1q

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 11, 2022