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India Successfully Tests Agni One Ballistic Missile Strengthening Defense And Strategic Security Capabilities Further

भारत की रक्षा शक्ति को मिली नई उड़ान, अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण; दुश्मनों की बढ़ी चिंता

Agni Missile Launch: भारत ने ओडिशा से अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया. इस परीक्षण से देश की रक्षा ताकत, सामरिक क्षमता और आधुनिक मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भरता को बड़ी मजबूती मिली है.

agni missile launch (Image AI)

Agni Missile Launch: भारत ने अपनी रक्षा ताकत को और मजबूत करते हुए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-1’ का सफल परीक्षण किया है. यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल ने परीक्षण के दौरान सभी तय मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया. इस मिशन की निगरानी सामरिक बल कमान ने की. सफल परीक्षण के बाद भारत की रक्षा क्षमता को बड़ी मजबूती मिली है. रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह उपलब्धि देश की सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत बनाएगी.

कम दूरी में सटीक निशाना लगाने में सक्षम

‘अग्नि-1’ भारत की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला का अहम हिस्सा है. यह मिसाइल कम दूरी तक बेहद सटीक हमला करने की क्षमता रखती है. इसे खासतौर पर तेजी से जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है. परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने तय लक्ष्य को पूरी सटीकता के साथ हासिल किया. इसकी उड़ान और तकनीकी प्रदर्शन पूरी तरह सफल रहे. भारत लगातार अपनी मिसाइल तकनीक को आधुनिक बना रहा है ताकि किसी भी खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके.

हाल ही में हुआ था एडवांस्ड अग्नि परीक्षण

इससे पहले 8 मई 2026 को भारत ने एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था. यह परीक्षण ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था. उस मिसाइल में एमआईआरवी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेड री-एंट्री व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल किया गया था. इस तकनीक की मदद से एक ही मिसाइल कई अलग-अलग लक्ष्यों पर हमला कर सकती है. यह आधुनिक युद्ध तकनीक में बेहद अहम मानी जाती है.

एमआईआरवी तकनीक से बढ़ी ताकत

रक्षा सूत्रों के अनुसार एडवांस्ड अग्नि मिसाइल परीक्षण के दौरान कई पेलोड इस्तेमाल किए गए थे. इन पेलोड ने हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद अलग-अलग लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया. एमआईआरवी तकनीक से मिसाइल की ताकत और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. इससे दुश्मन के कई ठिकानों पर एक साथ हमला करना संभव हो जाता है. यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े देश इस तकनीक को अपनी रक्षा प्रणाली में शामिल कर चुके हैं.

आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार सफल मिसाइल परीक्षण भारत की बढ़ती तकनीकी ताकत और आत्मनिर्भरता को दिखाते हैं. भारत अब रक्षा उपकरणों और आधुनिक हथियारों के मामले में तेजी से खुद पर निर्भर होता जा रहा है. अग्नि-1 जैसे सफल परीक्षण देश की न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती देते हैं. भारत की यह उपलब्धि दुनिया को साफ संदेश देती है कि देश अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है.

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