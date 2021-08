नई दिल्ली: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान में एक मंदिर में तोड़फोड़ किये जाने पर भारत ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया और इस घटना को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता पर निरंतर हमलों को लेकर अपनी गंभीर चिंताओं से भी पाकिस्तानी राजनयिक को अवगत कराया.Also Read - अफगानिस्तान को लेकर ‘ट्रोइका’ बैठक करने जा रहा रूस, भारत को नहीं किया आमंत्रित; पाक, चीन हो सकते हैं शामिल

बागची ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ''यहां पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी को आज दोपहर तलब किया गया और पाकिस्तान में हुई इस निंदनीय घटना को लेकर तथा अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता एवं उनके धार्मिक स्थलों पर लगातार हो रहे हमलों पर अपनी गंभीर चिंता प्रकट करते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया.''

क्या है पूरा मामला?

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक हिंदू मंदिर में कथित तौर पर एक स्थानीय मदरसा में पेशाब करने वाले नौ वर्षीय हिंदू लड़के को जमानत मिलने के बाद सैकड़ों लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की. एक मीडिया रिपोर्ट में गुरुवार को यह जानकारी दी गई है. डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना रहीम यार खान शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर भोंग कस्बे में बुधवार को हुई.

Just another day for religious minorities in Pakistan.

An Islamist mob attacks a Hindu temple in a village in Rahim Yar Khan, Pakistan.

These terrorisers may get arrested after outrage by a section of Pakistani society only to be let go without any consequences days later. pic.twitter.com/gmbM4nB82q

— Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) August 4, 2021