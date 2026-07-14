होर्मुज हमले के बाद भारत का सख्त कदम, ईरानी राजनयिकों को किया तलब; भारतीय नाविक की मौत पर जताई कड़ी चिंता

होर्मुज में व्यापारी जहाजों पर हुए हमले और एक भारतीय नाविक की मौत के बाद भारत ने ईरानी राजनयिकों को तलब किया. विदेश मंत्रालय ने घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए सुरक्षा और जवाबदेही का मुद्दा उठाया.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 14, 2026, 11:44 AM IST
होर्मुज हमले के बाद भारत का सख्त कदम, ईरानी राजनयिकों को किया तलब; भारतीय नाविक की मौत पर जताई कड़ी चिंता
भारत ने ईरान से मांगा है जवाब.
  • भारत ने ईरानी उप मिशन प्रमुख समेत राजनयिकों को तलब किया.
  • कदम होर्मुज में व्यापारी जहाजों पर हुए हमलों के बाद उठाया गया.
  • भारतीय नाविक की मौत के बाद भारत ने गंभीर चिंता जताई.
  • विदेश मंत्रालय क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

होर्मुज में व्यापारी जहाजों पर हालिया हमलों और एक भारतीय नाविक की मौत के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है. विदेश मंत्रालय ने मंगलवार (14 जुलाई) को ईरानी उप मिशन प्रमुख मोहम्मद जवाद होसेनी सहित ईरानी राजनयिकों को तलब किया. मंत्रालय के अनुसार, ये कदम समुद्री व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के संबंध में उठाया गया है. भारत ने क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है. इस घटनाक्रम के बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी भारत लगातार नजर बनाए हुए है.

खबर पर अपडेट जारी है…

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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