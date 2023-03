खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग में राष्ट्रध्वज गिराया, भारत ने ब्रिटिश राजनयिक को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा

नई दिल्ली: खालिस्तान समर्थक (pro-Khalistan) अलगाववादी ( separatist elements) तत्वों द्वारा विरोध के दौरान लंदन में भारतीय उच्चायोग (Indian high commission in London) में भारतीय झंडा (Indian flag) गिराए जाने के बाद भारत ने रविवार रात सबसे वरिष्ठ ब्रिटिश राजनयिक (British diplomat) को दिल्ली में तलब किया और पूरी तरह से सुरक्षा के अभाव पर स्पष्टीकरण मांगा.विदेश मंत्रालय ने एक कड़े बयान में कहा कि भारत को ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन सरकार की बेरूखी देखने को मिली है, जो अस्वीकार्य है.

सूत्रों ने कहा कि दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायोग के उप प्रमुख को ध्वज को नीचे खींचने की गंभीर घटना को लेकर विदेश मंत्रालय में तलब किया गया था, क्योंकि उच्चायुक्त एलेक्स एलिस यात्रा कर रहे हैं.