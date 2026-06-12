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भारतीय जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत की दहाड़, 4 दिन में तीसरी घटना के बाद दे डाली ये चेतावनी

ओमान के पास भारतीय चालक दल वाले जहाजों पर लगातार हमलों के बाद भारत ने अमेरिका के शीर्ष राजनयिक को दोबारा तलब किया. समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और हजारों भारतीय नाविकों के लिए नया अलर्ट जारी किया गया है.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 12, 2026, 5:04 PM IST
भारतीय जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत की दहाड़, 4 दिन में तीसरी घटना के बाद दे डाली ये चेतावनी

India Summons US Diplomat: खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. पिछले चार दिनों में भारतीय चालक दल वाले तीन व्यापारिक जहाज हमलों का शिकार हुए हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. भारत ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ राजनयिक को तलब कर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है.

विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, ओमान के तट के पास भारतीय नाविकों से जुड़े जहाजों पर हुए लगातार हमलों के मद्देनजर अमेरिकी प्रतिनिधि से जवाब मांगा गया. ये इस हफ्ते दूसरी बार है जब भारत ने इस मुद्दे को लेकर अमेरिकी पक्ष के साथ औपचारिक बातचीत की है. लगातार बढ़ती समुद्री असुरक्षा ने नई दिल्ली की चिंता को और गहरा कर दिया है.

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हाल के दिनों में खाड़ी क्षेत्र खासकर होर्मुज और ओमान की खाड़ी के आसपास तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं. ये इलाका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और अन्य सामान का परिवहन होता है. इसी वजह से यहां किसी भी तरह की सैन्य या सुरक्षा गतिविधि का असर वैश्विक व्यापार पर पड़ता है.

तेल टैंकर पर संदिग्ध हमला

पहली घटना में एक तेल टैंकर पर संदिग्ध हमला होने के बाद आग लग गई थी. सौभाग्य से उस जहाज पर मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बच गए. इसके बाद दूसरी घटना में एक अन्य व्यापारी जहाज पर हमला हुआ, जिसमें भारतीय चालक दल के कई सदस्य सवार थे. इस हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया.

तीसरी घटना ने भारत की चिंता और बढ़ा दी. ओमान के पास एक और जहाज पर हमला होने की सूचना सामने आई, जिसमें 20 भारतीय नाविक मौजूद थे. हालांकि, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं ने समुद्री सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इन घटनाओं के बाद भारत के जहाजरानी महानिदेशालय ने खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों के लिए विशेष सुरक्षा परामर्श जारी किया है. अनुमान है कि होर्मुज और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सैकड़ों भारतीय नाविक विभिन्न जहाजों पर तैनात हैं. इसके अलावा हजारों भारतीय नागरिक विदेशी झंडे वाले व्यापारिक जहाजों पर भी काम कर रहे हैं.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा हालात केवल समुद्री सुरक्षा का मुद्दा नहीं हैं, बल्कि ये वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव से भी जुड़ा हुआ है. क्षेत्र में बढ़ते सैन्य दबाव और व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमले अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं.

भारत दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कार्यबल वाले देशों में शामिल है. लाखों भारतीय नाविक विभिन्न देशों के जहाजों पर काम करते हैं और वैश्विक समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता बन गया है. फिलहाल भारत स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और संबंधित देशों के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है. आने वाले दिनों में क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और भारत की प्रतिक्रिया दोनों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी रहेगी.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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