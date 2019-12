नई दिल्ली: स्वीडन के राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ ने व्यापार एवं निवेश, नवोन्मेष और संस्कृति समेत विविध क्षेत्रों में भारत के साथ समग्र द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देने को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेामवार को गहन वार्ता की. राजा गुस्ताफ और राष्ट्रपति कोविंद के बीच वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने ध्रुवीय विज्ञान, नवोन्मेष एवं अनुसंधान और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग के लिए तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इसके अलावा, मोदी और राजा गुस्ताफ ने नवोन्मेष नीति पर भारत-स्वीडन उच्चस्तरीय नीति वार्ता की बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में दोनों पक्षों ने अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में संबंधों को विस्तार देने के तरीकों पर चर्चा की.

मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘महामहिम राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ और रानी सिल्विया से मिलकर खुशी हुई. हमने भारत और स्वीडन के बीच सहयोग बढ़ाने पर गहन वार्ता की. दोनों देशों के बीच निकट आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का हमारे नागरिकों को बहुत लाभ होगा.’’ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि दोनों नेताओं ने भावी चुनौतियों से निपटने में दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक तकनीकी नवाचार की भूमिका पर बल दिया. उन्होंने बताया कि वार्ता में नवोन्मेष को महत्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ने के लिए खाका तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया. अधिकारियों ने बताया कि वार्ता का मकसद व्यापार एवं निवेश, नवोन्मेष एवं संस्कृति समेत विविध क्षेत्रों में समग्र द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करना था.

Invigorating the India-Sweden friendship with closer cooperation in innovation and technology.

His Majesty King Carl XVI Gustaf and I chaired the India-Sweden High-Level Policy Dialogue on Innovation Policy. pic.twitter.com/B2lvpG2U1P

— Narendra Modi (@narendramodi) December 2, 2019