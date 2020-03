नई दिल्ली: विश्वभर में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच भारत ने मंगलवार को तीन और देशों के नागरिकों के देश में प्रवेश पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है. इसमें फ्रांस जर्मनी और स्पेन शामिल है. फ्रांस, जर्मनी और स्पेन से आने वाले उन नागरिकों के नियमित एवं ई-वीजा पर रोक लगा दी गई है जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है.

Government of India: Regular visas (including e Visas)granted to all foreign nationals who have travel history to these countries on or after 1.2.2020 and who have not yet entered India also stands suspended. #Coronavirus https://t.co/WeXMPgHcWj

— ANI (@ANI) March 10, 2020