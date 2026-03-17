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जंग के बीच भी नहीं रुके भारत के जहाज! खतरनाक होर्मुज से मिला सुरक्षित रास्ता, जानें क्या थी पूरी रणनीति

होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कूटनीतिक प्रयासों से अपने जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिलाया. ईरान से बातचीत के बाद कई भारतीय जहाजों ने ये रास्ता सफलतापूर्वक पार कर लिया.

Published date india.com Published: March 17, 2026 10:30 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
जंग के बीच भी नहीं रुके भारत के जहाज! खतरनाक होर्मुज से मिला सुरक्षित रास्ता, जानें क्या थी पूरी रणनीति
भारत के झंडे वाले तीन जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पार करने में सफल रहे. (Photo from PTI)

ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे तनाव में कोई राहत नहीं दिख रही है. इस जंग में सबसे ज्यादा चर्चा होर्मुज स्ट्रेट को लेकर हो रही हैं, यहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और एलएनजी गुजरता है. ईरान इस रास्ते को कंट्रोल कर रहा है और कौन-सा जहाज आगे बढ़ेगा और कौन नहीं ये भी वही तय कर रहा है. ऐसे में भारत के लिए यह स्थिति काफी चिंताजनक बन गई, क्योंकि भारत एलएनजी और एलपीजी का दुनिया में प्रमुख खरीदार है और उसकी ऊर्जा जरूरतें इस रास्ते पर काफी हद तक निर्भर करती हैं.

भारत की बातचीत से बनी बात

इस गंभीर हालात को देखते हुए भारत ने सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक रास्ता अपनाया और ईरान से लगातार बातचीत की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन से फोन पर बात कर क्षेत्र में बढ़ते तनाव और आम नागरिकों की जान जाने पर चिंता जताई. उन्होंने साफ कहा कि भारत के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति का बिना रुकावट जारी रहना सबसे बड़ी प्राथमिकता है. भारत ने हर स्तर पर शांति, बातचीत और कूटनीति को ही समाधान बताया और इसी दिशा में अपने प्रयास तेज किए.

जब ईरान ने भारतीय जहाजों को दिया रास्ता

इस कदम का असर भी देखने को मिला, जब भारत के झंडे वाले तीन जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पार करने में सफल रहे. इनमें शिवालिक और नंदा देवी जैसे जहाज शामिल हैं, जो करीब 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचे. इसके अलावा, जग लाड़की नाम का एक और जहाज, जो यूएई के फुजैरा पोर्ट से निकला था. हमले से बचकर भारतीय नौसेना की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया और वह भी भारत पहुंचने वाला है. यह भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है.

भारत के 20 से ज्यादा जहाज अब भी फंसे

हालांकि स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है. एक जहाज शेनलोंग सुएजमैक्स, जो लाइबेरिया का था लेकिन भारत की ओर आ रहा था, उसने कुछ समय के लिए अपनी पहचान छुपाकर यानी ‘डार्क मोड’ में जाकर इस खतरनाक रास्ते को पार किया. वहीं दूसरी तरफ, अभी भी 20 से ज्यादा भारतीय जहाज इस इलाके में फंसे हुए हैं, जो लगातार खतरे के बीच अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

आगे क्या चुनौतियां इंतजार कर रही

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साफ कहा है कि ईरान के साथ कोई स्थायी या सामूहिक समझौता नहीं है और हर जहाज की सुरक्षित आवाजाही अलग-अलग बातचीत के जरिए तय हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया अभी जारी है और कुछ सकारात्मक नतीजे जरूर मिले हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है. भारत और ईरान के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन मौजूदा संघर्ष को भारत दुर्भाग्यपूर्ण मानता है. आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि बातचीत कितनी सफल होती है और बाकी जहाज सुरक्षित निकल पाते हैं या नहीं.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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