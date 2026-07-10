अब डॉक्टर की पर्ची के बिना सिरप-टॉनिक नहीं! सरकार ने की सख्ती, मेडिकल स्टोर पर नहीं चलेगी मनमानी

केंद्र सरकार ने अल्कोहल युक्त कुछ ओरल दवाओं की बिक्री पर बड़ा फैसला लिया है. अब 12% से ज्यादा एथिल अल्कोहल वाली और 30 ml से बड़ी बोतलों में मिलने वाली दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी.

Written by: Farha Fatima
Updated: July 10, 2026, 12:08 PM IST
नियम छह महीने बाद या नोटिफिकेशन के अनुसार लागू होंगे. (image AI)
नियम छह महीने बाद या नोटिफिकेशन के अनुसार लागू होंगे. (image AI)
  • केंद्र सरकार ने 12% से ज्यादा एथिल अल्कोहल और 30 ml से बड़ी ओरल दवाओं को शेड्यूल H1 में शामिल किया है.
  • अब ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेंगी.
  • फार्मेसियों को हर बिक्री का रिकॉर्ड रखना होगा और प्रिस्क्रिप्शन तीन साल तक सुरक्षित रखना होगा.
  • सरकार का उद्देश्य कफ सिरप और अन्य अल्कोहल आधारित दवाओं के दुरुपयोग को रोकना और दवा सुरक्षा बढ़ाना है.

केंद्र सरकार ने अल्कोहल वाली कुछ दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. ड्रग्स रूल्स, 1945 में बदलाव करके 12% से ज्यादा एथिल अल्कोहल (ethyl alcohol) वाली और 30 मिलीलीटर से बड़ी बोतलों में बिकने वाली सभी ओरल (मुंह से ली जाने वाली) दवाओं को ‘शेड्यूल H1’ में शामिल कर दिया गया है. ndtv.com की खबर के मुताबिक, केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 में संशोधन किया है. यह बदलाव भारत के राजपत्र में नोटिफाई किया गया है.शेड्यूल H1 ऐसी दवाओं की कैटेगरी है जिनकी बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जाती है. अब इन दवाओं को बिना डॉक्टर की पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) के नहीं बेचा जा सकेगा. फार्मेसियों को हर बिक्री का अलग रजिस्टर रखना होगा और पर्ची तीन साल तक सुरक्षित रखनी होगी.यह फैसला खासतौर पर कफ सिरप, टॉनिक और अन्य अल्कोहल-आधारित ओरल दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए लिया गया है. कई बार लोग इनका नशे की तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आसानी से बिना पर्चे मिल जाती थीं. सरकार अब जिम्मेदार बिक्री सुनिश्चित करना चाहती है.

शेड्यूल K से कुछ एग्जेम्प्शन हटाए गए हैं. पहले कुछ दवाएं छूट का फायदा लेती थीं, लेकिन अब 12%+ अल्कोहल और 30 ml+ पैक वाली दवाओं पर यह छूट लागू नहीं होगी. इससे फार्माकोविजिलेंस यानी दवाओं की सुरक्षा निगरानी मजबूत होगी.

शेड्यूल H1 दवाओं पर लेबल पर लाल रंग में Rx का निशान और चेतावनी होनी चाहिए: “यह दवा डॉक्टर की सलाह के बिना न लें, खतरनाक हो सकती है.” फार्मेसी को प्रिस्क्राइबर, पेशेंट और दवा की डिटेल रिकॉर्ड करनी होगी.

Drugs Consultative Committee (DCC) की जून 2025 की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी. DTAB और विशेषज्ञों की सिफारिश पर सरकार ने कार्रवाई की. इससे पहले भी कोडीन युक्त कफ सिरप पर सख्ती की गई थी.

यह कदम मिसयूज रोकने के लिए

अल्कोहल दवाओं में सॉल्वेंट या प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होता है. सही मात्रा में सुरक्षित है, लेकिन ज्यादा मात्रा या बिना निगरानी के इस्तेमाल से लीवर, बच्चों और बुजुर्गों को नुकसान हो सकता है. यह कदम मिसयूज रोकने के लिए है, दवाएं बंद नहीं हुई हैं.

मरीजों के लिए मतलब है कि अब डॉक्टर की सलाह जरूरी होगी. फार्मेसियां पुरानी आदत से ओवर-द-काउंटर नहीं बेच पाएंगी. इससे दवा का सही और जिम्मेदार इस्तेमाल बढ़ेगा.

यह बदलाव भारत में दवा नियमन को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है. सरकार का लक्ष्य पब्लिक हेल्थ सुरक्षा, मिसयूज रोकना और बेहतर ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करना है. नियम छह महीने बाद या नोटिफिकेशन के अनुसार लागू होंगे.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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