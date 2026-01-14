  • Hindi
आसमान की किलेबंदी होगी और मजबूत, ऑपरेशन सिंदूर की दूसरी एनिवर्सरी पर मिलेगा 'ब्रह्मास्त्र' - जानकर उड़ जाएंगे चीन-पाकिस्तान के होश!

भारत की वायु रक्षा क्षमता को बड़ा बल मिलने वाला है, क्योंकि रूस ने मई 2026 तक भारत को चौथा S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन सौंपने की पुष्टि की है, जबकि पांचवां और अंतिम यूनिट 2027 में मिलेगा. ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के आसपास होने वाली यह डिलीवरी भारत की मल्टी-लेयर एयर डिफेंस प्रणाली को और मजबूत करेगी.

Published: January 14, 2026 6:46 PM IST
By Tanuja Joshi
भारत की सामरिक सुरक्षा को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक अहम कदम के तहत रूस ने भारत को चौथा S-400 लंबी दूरी का एयर डिफेंस स्क्वाड्रन मई 2026 तक सौंपने की पुष्टि कर दी है. इसके साथ ही पांचवां और अंतिम S-400 यूनिट 2027 में मिलने की संभावना है. यह डिलीवरी ऐसे समय पर हो रही है, जब ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता को दुनिया के सामने साबित किया था.

फिलहाल भारत के पास तीन S-400 स्क्वाड्रन पूरी तरह ऑपरेशनल हैं, जिन्हें देश के संवेदनशील पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में तैनात किया गया है. रक्षा अधिकारियों के अनुसार, चौथे स्क्वाड्रन की तैनाती से भारत अपनी वायु रक्षा रणनीति को मौजूदा और भविष्य के खतरों के अनुसार फिर से संतुलित कर सकेगा, खासकर पाकिस्तान और चीन से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए.

40,000 करोड़ रुपये का समझौता

भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ करीब 40,000 करोड़ रुपये का समझौता कर पांच S-400 रेजिमेंटल सेट खरीदने का करार किया था. पहला स्क्वाड्रन दिसंबर 2021 में पंजाब में तैनात किया गया था. इसके बाद सिलिगुड़ी कॉरिडोर, पठानकोट–पंजाब सेक्टर और राजस्थान व गुजरात जैसे पश्चिमी इलाकों में S-400 सिस्टम लगाए गए. इन तैनातियों ने भारत की रणनीतिक सुरक्षा को मजबूत किया है.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की भूमिका बेहद अहम रही, जब भारत ने दुश्मन के हवाई खतरों को नाकाम कर एक मजबूत डिटरेंस स्थापित किया. इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि S-400 इंटरसेप्टर मिसाइलों की रीप्लेनिशमेंट प्रक्रिया जारी है, ताकि सभी यूनिट्स पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार रहें.

S-400 प्रणाली भारत के ‘सुदर्शन चक्र’ मल्टी-लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बाहरी परत है. इसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 600 किलोमीटर तक लक्ष्य पहचानने वाला लॉन्ग-रेंज रडार, एंगेजमेंट रडार, मोबाइल लॉन्चर और अलग-अलग प्रकार की मिसाइलें शामिल हैं. यह सिस्टम फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन जैसे खतरों को 400 किलोमीटर तक की दूरी से मार गिराने में सक्षम है.

चौथे और पांचवें S-400 स्क्वाड्रन के शामिल होने के साथ ही भारत की वायु रक्षा ढाल लगभग पूरी क्षमता के साथ तैयार हो जाएगी, जो देश की रणनीतिक ताकत और क्षेत्रीय सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएगी.

