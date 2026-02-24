By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
भारत में बनने वाले राफेल किसी और देश को बेच पाएगी सरकार? जानिए क्या हैं डील की शर्तें
भारत की रक्षा शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों के स्वदेशी निर्माण की तैयारी तेज हो गई है.
Rafale Deal: भारतीय रक्षा क्षेत्र में इन दिनों एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के हालिया भारत दौरे के बाद, बहुचर्चित राफेल लड़ाकू विमानों के स्वदेशी निर्माण की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है. ये केवल एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है.
रक्षा मंत्रालय अब इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है.
डील में आई तेजी
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे के बाद कूटनीतिक गलियारों में राफेल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. रक्षा मंत्रालय इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजने की तैयारी में है. रणनीतिक सूत्रों की मानें तो अगले 4 से 6 महीनों के भीतर इस मेगा डील पर आधिकारिक हस्ताक्षर हो सकते हैं.
आमतौर पर विदेशी हथियारों की खरीद प्रक्रिया अपनी जटिलताओं और लंबी कागजी कार्यवाही के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार सरकार डिफेंस एक्विजिशन की टाइमलाइन को छोटा करने पर जोर दे रही है. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतीय वायुसेना को आधुनिक लड़ाकू विमानों की खेप जल्द से जल्द मिल सके और पड़ोसी सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया जा सके.
भारत बनेगा निर्माण का केंद्र
मैक्रों के दौरे से पहले ही रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल विमानों के स्वदेशी निर्माण को हरी झंडी दे दी थी. फ्रांस की दिग्गज विमान निर्माता कंपनी, डसॉल्ट एविएशन इस परियोजना के केंद्र में है. प्रस्ताव के अनुसार, डसॉल्ट एविएशन एक भारतीय साझेदार के साथ मिलकर भारत में ही एक विशाल उत्पादन प्लांट स्थापित करेगी.
इस साझेदारी के कई दूरगामी परिणाम होंगे. जैसे भारत को अत्याधुनिक विमानन तकनीक तक पहुंच प्राप्त होगी. देश में हजारों कुशल इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. स्थानीय एमएसएमई इकाइयों को विमान के कल-पुर्जे बनाने का मौका मिलेगा, जिससे एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम तैयार होगा.
क्या भारत बेच सकेगा राफेल?
जैसे ही भारत में राफेल बनाने की बात शुरू हुई, रक्षा विशेषज्ञों और आम जनता के मन में एक बड़ा सवाल उठा कि क्या भारत में बने इन राफेल विमानों को हम दूसरे देशों को निर्यात कर सकेंगे? इस सवाल का जवाब डील की तकनीकी और कानूनी शर्तों में छिपा है. वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार, ये 114 राफेल विमान विशेष रूप से भारतीय वायुसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जा रहे हैं.
प्राथमिक लक्ष्य देश की सुरक्षा सीमाओं को अभेद्य बनाना है, न कि व्यावसायिक निर्यात. चूंकि इन विमानों का उत्पादन फ्रांसीसी लाइसेंस के तहत होगा, इसलिए भारत के पास इनके निर्यात का स्वतंत्र अधिकार नहीं होगा. अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत, भारत किसी भी तीसरे देश को ये विमान तब तक नहीं बेच सकता, जब तक कि डसॉल्ट एविएशन और फ्रांसीसी सरकार की स्पष्ट लिखित अनुमति न हो.
रक्षा विशेषज्ञों की राय
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में निर्यात के द्वार पूरी तरह बंद नहीं हैं, लेकिन यह एक जटिल प्रक्रिया होगी. यदि भारत भविष्य में राफेल का वैश्विक हब बनता है, तो इसके लिए एक अलग त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता होगी. इसमें भारत की निर्माण लागत, फ्रांस की सहमति और उस तीसरे देश के साथ कूटनीतिक संबंधों को ध्यान में रखा जाएगा.
फिलहाल, ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कैसे कम से कम समय में इन विमानों का निर्माण शुरू किया जाए. यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो भारत न केवल दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों का निर्माता बनेगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में उसकी गिनती दुनिया के चुनिंदा देशों में होने लगेगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें