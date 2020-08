नई दिल्ली: एअर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी बोइंग कंपनी से बी777 विमान हासिल करने अमेरिका गए हैं. इस विमान का उपयोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य शीर्ष हस्तियां करेंगी. यह जानकारी शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों ने दी. Also Read - Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin: साल 2022 तक गरीबों को मिलेंगे घर, जानिए कैसा होगा ये सब...

एअर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”केंद्र सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी टीम का हिस्सा हैं, जो बोइंग से विमान लेने अमेरिका गई है.” अधिकारी ने बताया कि बोइंग से एक और बी777 विमान सितम्बर में मिलने की संभावना है. Also Read - PM नरेंद्र मोदी का नया रिकॉर्ड, सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने

इन दोनों विमानों के जुलाई में मिलने की उम्मीद थी, जिनका इस्तेमाल केवल वीवीआईपी यात्रा के लिए होगा. बहरहाल, कोविड-19 के कारण उनकी आपूर्ति में कुछ हफ्ते का विलंब हो गया. Also Read - राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास COVID पॉजिटिव, मेदांता हॉस्पिटल में किए जा सकते हैं भर्ती

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि वीवीआईपी की यात्रा के दौरान दोनों बी777 विमानों को भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे न कि एअर इंडिया के पायलट.

Contingents of Air India, IAF, govt officials and security personnel leave for US to collect VVIP aircraft ‘Air India One’

Read @ANI Story | https://t.co/bCMWWMb9Ho pic.twitter.com/dI04GsCUIW

— ANI Digital (@ani_digital) August 14, 2020