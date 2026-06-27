Today Weather 27 June: देशभर में मौसम का यू-टर्न! महाराष्ट्र से असम तक भारी बारिश, उत्तर भारत में हीट का कहर

आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 27 जून को देश के कई राज्यों में तेज बारिश, गरज-चमक और आंधी देखने को मिल सकती है. कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका है, वहीं दिल्ली में मानसून का इंतजार जुलाई के पहले सप्ताह तक बढ़ सकता है.

Written by: Farha Fatima Edited by: Farha Fatima
Published: June 27, 2026, 6:56 AM IST
दिल्ली में अभी और इंतजार कराएगा मानसून. (image- AI)
दिल्ली में अभी और इंतजार कराएगा मानसून. (image- AI)

• पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
• महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट आने की संभावना है.
• दिल्ली-एनसीआर में अभी गर्मी और उमस बनी रहेगी, मानसून जुलाई के पहले सप्ताह तक पहुंच सकता है.
• दक्षिण और मध्य भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश से किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन भारी बारिश वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

दक्षिण-पश्चिम मानसून अब देश के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय हो चुका है. पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में गर्मी अभी बरकरार है. पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भागों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि उत्तरी मैदानी इलाकों में गर्मी बनी रहेगी. मॉनसून के आगे बढ़ने से कई राज्यों में राहत मिलेगी. IMD प्रेस रिलीज, 26 जून 2026 के मुताबिक कैसा रहेगा देशभर में आज मौसम, आइए जानते हैं.

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उत्तरी भारत

दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा में आंशिक बादल और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या धूल भरी आंधी. अधिकतम तापमान 40-44°C के आसपास. मॉनसून दिल्ली पहुंचने की संभावना. उत्तराखंड और हिमाचल में पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश. महाराष्ट्र के 31 जिलों के लिए अलर्ट

जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून की दिल्ली पहुंचने की संभावना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने वाली है, लेकिन मानसून के इंतजार को अभी कुछ और दिन बढ़ना पड़ सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, पहले जहां 27 जून तक दिल्ली में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई गई थी, वहीं अब इसके जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली-एनसीआर पहुंचने की उम्मीद है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कई दिनों तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और बीच-बीच में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इससे लोगों को लू और उमस से राहत मिलेगी. 27 जून को भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 28 जून को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पूर्वी भारत

पश्चिम बंगाल और ओडिशा में व्यापक बारिश संभव. सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश (7-20 सेमी) के साथ अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी. ओडिशा में भी मध्यम से भारी बारिश.

उत्तर-पूर्वी भारत

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश. 27-29 जून को सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम तथा 28 जून को असम-मेघालय में अत्यधिक भारी बारिश संभव. बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं.

पश्चिमी भारत

महाराष्ट्र (कोंकण-गोवा), गुजरात में पश्चिमी तट पर भारी बारिश. राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में मॉनसून आगे बढ़ रहा है, हल्की-मध्यम बारिश संभव. मुंबई में मूसलाधार बारिश की आशंका.

दक्षिण-पश्चिम मानसून अब मुंबई सहित महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में भी फैल गया है, जिससे पूरे राज्य में व्यापक बारिश हो रही है. भारी बारिश और खराब मौसम की आशंका के कारण पुणे, यवतमाल, लातूर, धाराशिव, चंद्रपुर और सतारा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.महाराष्ट्र के लगभग सभी इलाकों में मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे कुछ जगहों पर भारी बारिश और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. मुंबई, कोंकण क्षेत्र और उससे सटे गोवा में बारिश का जो खास तौर पर अधिक रही है, जिससे लंबे समय से चली आ रही गर्मी से काफी राहत मिली है.आईएमडी ने तापमान में धीरे-धीरे गिरावट का अनुमान भी लगाया है. अगले दो दिनों में पूरे महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और फिर स्थिर हो सकता है. अगले चार से पांच दिनों में न्यूनतम तापमान में भी धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है.

दक्षिणी भारत

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तट और तेलंगाना में व्यापक मॉनसून बारिश. कोस्टल कर्नाटक और केरल में भारी बारिश. बेंगलुरु और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे.

मध्य भारत

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और झारखंड में मॉनसून सक्रिय. मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक. बिहार में भी बारिश की गतिविधि बढ़ेगी. (इनपुट ians से भी)

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Farha Fatima

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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