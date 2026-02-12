Hindi India Hindi

सड़क पर दौड़ती गाड़ियों ने खच्चाखच भरा सरकार का खजाना, टोल कमाई से चमकी इन राज्यों की किस्मत

India Toll Tax Collection: टोल टैक्स सरकार की कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुका है. इस स्टोरी में हम आपको को उन राज्यों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने टोल टैक्स से जबरदस्त कमाई की है.

India Toll Tax Collection: टोल टैक्स सरकार की कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुका है. हर साल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर बढ़ती गाड़ियों के साथ टोल वसूली भी तेजी से बढ़ रही है. वित्तीय वर्ष 2026 (अप्रैल–दिसंबर 2025) की पहली तिमाही में ही 50,345 करोड़ रुपये का टोल कलेक्शन हो चुका है. यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. अगर यही रफ्तार बनी रही, तो पिछले साल का पूरा रिकॉर्ड कुछ ही महीनों में टूट सकता है. इससे साफ है कि देश में सड़क नेटवर्क और ट्रैफिक दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं.

पिछले वर्षों में कितनी हुई कमाई?

सरकार के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 में कुल 61,408 करोड़ रुपये का टोल वसूला गया था. वहीं 2024 में यह आंकड़ा 55,882 करोड़ रुपये और 2023 में 48,032 करोड़ रुपये रहा. 2022 में 33,929 करोड़ और 2021 में 27,927 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ था. अगर 2021 से दिसंबर 2025 तक का डेटा देखें, तो सरकार ने लगभग 2.78 लाख करोड़ रुपये टोल से कमाए हैं. यानी पांच साल में टोल कलेक्शन में 120 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. यह बढ़ोतरी देश में तेजी से बन रहे नेशनल हाईवे और बढ़ते ट्रैफिक को दिखाती है.

टोल वसूली बढ़ने की बड़ी वजह

केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, टोल कई बातों पर निर्भर करता है. जैसे हाईवे की लंबाई, उस पर चलने वाले वाहनों की संख्या और उनकी श्रेणी. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम ने भी बड़ी भूमिका निभाई है. पहले मैनुअल टोल में एक गाड़ी को टोल पार करने में औसतन 12 मिनट से ज्यादा समय लगता था. अब NETC प्रोग्राम के तहत यह समय घटकर करीब 40 सेकंड रह गया है. इससे ट्रैफिक जाम कम हुआ है और टोल वसूली भी तेज हुई है.

इन पांच राज्यों का सबसे ज्यादा योगदान

पिछले पांच सालों के आंकड़े बताते हैं कि टोल कलेक्शन में सबसे ज्यादा योगदान पांच राज्यों का रहा है. इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं. 2021 से 2025 के बीच राजस्थान ने सबसे ज्यादा टोल वसूला और कुल 24,310 करोड़ रुपये जुटाए. उत्तर प्रदेश लगभग 23,900 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर रहा. महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु ने भी लगातार बढ़त दर्ज की. इन राज्यों का हिस्सा कुल टोल कलेक्शन का करीब 48 प्रतिशत है.

मजबूत हाईवे नेटवर्क का असर

इन राज्यों में ज्यादा टोल वसूली का मुख्य कारण उनका बड़ा और घना हाईवे नेटवर्क है. जहां ज्यादा सड़कें और एक्सप्रेसवे होंगे, वहां गाड़ियों की आवाजाही भी ज्यादा होगी और टोल कलेक्शन भी बढ़ेगा. इन राज्यों में औद्योगिक गतिविधियां और व्यापार भी ज्यादा है, जिससे ट्रैफिक बढ़ता है. अब उम्मीद की जा रही है कि जितनी तेजी से टोल वसूली बढ़ रही है, उसी अनुपात में सड़क सुविधाएं, सुरक्षा और यात्रियों की सहूलियत भी बढ़ाई जाए.

