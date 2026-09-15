समुद्र में भारत ने लगाई बड़ी छलांग, UAE के साथ मिलकर बनाएगा शिप रिपेयर हब, दुबई-सिंगापुर जाने वाले जहाज अब कोच्चि में होंगे रिपेयर

इस कदम को भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि अभी बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय जहाजों को मरम्मत और रखरखाव के लिए दुबई, सिंगापुर जैसे प्रमुख शिप रिपेयर केंद्रों का रुख करना पड़ता है.

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सरकार ने पिछले साल सितंबर में कुल 69725 करोड़ रुपये की जहाज निर्माण और समुद्री सुधार योजनाओं की शुरुआत की थी. (ANI)

भारत और UAE के बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) और दुबई स्थित ड्राईडॉक वर्ल्ड ने 50:50 ज्वॉइंट वेंचर बनाया है. इस पार्टनरशिप का मकसद कोच्चि स्थित इंटरनेशनल शिप रिपेयर फेसिलिटी (ISRF) को चलाना, उसका विस्तार करना है. इसके साथ ही इस पार्टनरशिप से भारत को पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए बड़े शिप रिपेयर हब के तौर पर डेवलप करने की कोशिश है.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, नए ज्वॉइंट वेंचर के तहत कोच्चि की ISRF को बड़े स्तर पर विकसित किया जाएगा. शुरुआती फेज में यहां 80 से ज्यादा जहाजों की मरम्मत किए जाने की उम्मीद है. इसके बाद सुविधा में मौजूद वर्कस्टेशन की संख्या 6 से बढ़ाकर 16 करने की योजना है. इस फैसिलिटी में सिर्फ सामान्य कमर्शियल जहाज ही नहीं, बल्कि टैंकर, कंटेनर कैरियर, ऑफशोर सपोर्ट वेसल और दूसरे समुद्री प्लेटफॉर्म की भी मरम्मत की जा सकेगी. यानी भारत सिर्फ जहाज बनाने की क्षमता बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि जहाजों के रिपयेर, मेंटेनेंस और ओवरहॉल के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर दे रहा है.

दुबई और सिंगापुर को भारत क्यों दे रहा चुनौती?

दुनिया के समुद्री कारोबार में जहाज की मरम्मत भी एक बड़ा बिजनेस है. किसी जहाज की रेगुलर मेंटेनेंस, इंजन रिपेयर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, स्टील वर्क और दूसरे तकनीकी कामों पर बड़ी रकम खर्च होती है. अभी भारत से गुजरने वाले कई जहाजों को बड़े रिपेयर के लिए दूसरे देशों के शिपयार्ड का रुख करना पड़ता है. इसका मतलब है कि जहाज मालिकों का पैसा और विदेशी मुद्रा भारत के बजाय दूसरे देशों में जाती है.

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अगर कोच्चि में विश्वस्तरीय क्षमता तैयार होती है, तो हिंद महासागर से गुजरने वाले जहाजों के लिए भारत एक आकर्षक रिपेयर डेस्टिनेशन बन सकता है. इससे भारत को विदेशी मुद्रा, पोर्ट गतिविधियों और समुद्री सेवाओं से अतिरिक्त कमाई हो सकती है.

सिर्फ शिपयार्ड नहीं, कई सेक्टर को मिलेगा फायदा

शिप रिपेयर का कारोबार केवल जहाज तक सीमित नहीं रहता. एक बड़े जहाज की मरम्मत के लिए स्टील, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मशीनरी, इंजीनियरिंग, पेंटिंग, लॉजिस्टिक्स और कई तरह की तकनीकी सेवाओं की जरूरत पड़ती है. इसलिए कोच्चि में रिपेयर क्षमता बढ़ने से आसपास के सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर भी लाभ उठा सकते हैं. इसके साथ ही कुशल इंजीनियर, तकनीशियन और दूसरे समुद्री क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है.

INS विक्रांत बनाने वाला शिपयार्ड अब समुद्री ताकत बढ़ाएगा

इस पूरे प्रोजेक्ट में कोचीन शिपयार्ड की भूमिका खास है. यही वह शिपयार्ड है, जहां भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बनाया गया था. CSL भारतीय नौसेना के लिए कई दूसरे वॉरशिप भी बना चुका है. कोच्चि में रिपेयर क्षमता बढ़ने का रणनीतिक महत्व भी है. भारत की नौसेना अपनी समुद्री मौजूदगी लगातार बढ़ा रही है. ऐसे में वॉरशिप और दूसरे नौसैनिक प्लेटफॉर्म के रखरखाव के लिए देश के भीतर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है. इसके अलावा वैश्विक समुद्री मार्गों पर हाल के तनाव ने भी जहाजों की सुरक्षा और वैकल्पिक समुद्री सुविधाओं के महत्व को बढ़ाया है. ऐसे माहौल में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की अपनी शिप रिपेयर क्षमता रणनीतिक रूप से भी अहम हो जाती है.

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