Explainer: आंकड़ों में सब ठीक दिख रहा, फिर गांवों में क्यों बढ़ रही नौकरी की टेंशन? 5.5% बेरोजगारी दर के पीछे छिपी है बड़ी चिंता

Rural Unemployment India: मई 2026 में भले ही देश की बेरोजगारी दर 5.5% रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार संकट बढ़ता दिखा. दोनों में इस अंतर ने अब चिंता बढ़ा दी है. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं.

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मई में गांवों में बेरोजगारी 4.6% से बढ़कर 5.1% पहुंच गई.

शहरी बेरोजगारी दर एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गई.

महंगी खेती, मौसम की मार और कम आय ने रोजगार पर असर डाला.

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और सेवा क्षेत्र पर्याप्त नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं.

कभी भी हो जाने वाली बारिश ने कृषि आय और रोजगार दोनों को प्रभावित किया.

India Unemployment Rate 2026: मई 2026 में भारत की कुल बेरोजगारी दर (Unemployment Rate) 5.5 प्रतिशत दर्ज की गई. पहली नजर में राहत देने वाला आंकड़ा असल में राहतभरा नहीं है. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं चलिए आपको बताते हैं. दरअसल, ये आंकड़ा पिछले साल जितना ही है, लेकिन आंकड़ों के पीछे छिपी तस्वीर कुछ और कहानी बताती है. जहां शहरों में रोजगार की स्थिति बेहतर हुई है वहीं, ग्रामीण भारत में बेरोजगारी बढ़ने लगी है. यही वजह है इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर गांव की स्थिति पर ज्यादा फोकस बनाए हुए हैं.

पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के अनुसार ग्रामीण बेरोजगारी अप्रैल 2026 के 4.6 प्रतिशत से बढ़कर मई में 5.1 प्रतिशत हो गई. दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी घटकर एक साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई. इससे साफ है कि रोजगार संकट का केंद्र अब मुख्य रूप से ग्रामीण भारत बनता जा रहा है.

गांवों में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है?

मई का महीना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संक्रमण काल माना जाता है. रबी फसलों की कटाई पूरी हो जाती है और खरीफ सीजन की बुवाई शुरू होने से पहले रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं. इस दौरान काम मिलना लगभग बंद ही हो जाता है, जबकि काम तलाशने वालों की संख्या बढ़ जाती है. चलिए आपको इसकी इंसाइड स्टोरी विस्तार से बताते हैं.

कृषि संकट का असर

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लगभग 47 प्रतिशत ग्रामीण आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है. लेकिन खेती लगातार कई चुनौतियों से जूझ रही है. फर्टिलाइजर और बीजों की बढ़ती कीमतें, बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव, बिचौलियों का दबदबा और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी किसानों की आय को प्रभावित कर रही है. जब कृषि से कमाई घटती है तो उससे जुड़े रोजगार भी प्रभावित होते हैं.

कृषि से बाहर रोजगार नहीं

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगातार कम हुआ है, लेकिन कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या उतनी तेजी से नहीं घटी. इसका मतलब है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र गांवों से आने वाले श्रमिकों को पर्याप्त रोजगार नहीं दे पा रहे हैं. नतीजतन बड़ी संख्या में लोग कम आय वाले स्वरोजगार या अस्थायी कार्यों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं.

ग्रामीण युवाओं के लिए चुनौती

ग्रामीण युवाओं को शहरों के मुकाबले कम अवसर मिलते हैं. अच्छी शिक्षा, कौशल विकास, इंटरनेट पहुंच और उद्योगों की कमी उनके रोजगार विकल्पों को सीमित कर देती है. डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी कौशल की कमी एक बड़ी बाधा बनी हुई है.

इंडेक्स अप्रैल 2026 मई 2026 स्थिति कुल बेरोजगारी दर 5.5% 5.5% स्थिर ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.6% 5.1% ↑ बढ़ी शहरी बेरोजगारी दर 5.2% एक साल के निचले स्तर पर ↓ घटी

ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ने के कारण विवरण मौसमी आर्थिक सुस्ती मई में कृषि और अन्य ग्रामीण गतिविधियों में काम के अवसर कम हो जाते हैं. कृषि संकट खेती की लागत बढ़ने और आय में अनिश्चितता से रोजगार प्रभावित हुआ. कृषि पर अधिक निर्भरता ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर सीमित हैं. उद्योगों में कम अवसर उद्योग और सेवा क्षेत्र ग्रामीण श्रमिकों को पर्याप्त रोजगार नहीं दे पा रहे हैं. जलवायु परिवर्तन अनियमित बारिश, सूखा और बाढ़ ने कृषि आय और रोजगार को प्रभावित किया.

मौसम और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

जलवायु परिवर्तन भी ग्रामीण बेरोजगारी का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है. अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़ और अत्यधिक तापमान जैसी घटनाएं फसल उत्पादन को प्रभावित करती हैं. इससे किसानों की आय घटती है और कृषि आधारित रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं.

सरकार की चिंता और तैयारी

केंद्र सरकार ने संभावित जोखिमों को देखते हुए राज्यों को संवेदनशील जिलों की पहचान करने और वैकल्पिक कृषि योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं. जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और वैज्ञानिक सलाह पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इसके अलावा कौशल विकास और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने की योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है.

मई 2026 के आंकड़े ये संकेत देते हैं कि देश की कुल बेरोजगारी दर भले स्थिर दिखाई दे रही हो, लेकिन ग्रामीण भारत में रोजगार का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है. आने वाले महीनों में मानसून, कृषि प्रदर्शन और सरकारी नीतियां तय करेंगी कि यह स्थिति सुधरेगी या और चुनौतीपूर्ण बनेगी.

मई 2026 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही?

मई 2026 में देश की कुल बेरोजगारी दर 5.5 प्रतिशत दर्ज की गई. ये पिछले साल के समान स्तर पर रही.

सबसे ज्यादा चिंता किस क्षेत्र को लेकर है?

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़कर 5.1 प्रतिशत पहुंच गई है. यही मौजूदा समय की सबसे बड़ी चिंता मानी जा रही है.

ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ने की मुख्य वजह क्या है?

मौसमी रोजगार में कमी, कृषि संकट, कम आय और गैर-कृषि क्षेत्रों में पर्याप्त नौकरियों की कमी इसके प्रमुख कारण हैं.

क्या शहरों में रोजगार की स्थिति बेहतर हुई है

हां, शहरी बेरोजगारी दर घटकर एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गई, जो रोजगार बाजार में सुधार का संकेत है.

जलवायु परिवर्तन का रोजगार पर क्या असर पड़ रहा है?

अनियमित बारिश, सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं कृषि उत्पादन को प्रभावित करती हैं, जिससे किसानों की आय और रोजगार दोनों पर दबाव बढ़ता है.