US-India Trade Deal: ट्रंप ने घटाया 25% टैरिफ, जानिए इस डील से भारत में किन सेक्टर्स को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा!
भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों में एक नया मोड़ आया है. दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे को सार्वजनिक किया, जिसे 'मेक इन इंडिया' के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है.
US-India Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है. शुक्रवार यानी 6 फरवरी 2026 को दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे का एलान किया. यह समझौता न केवल मौजूदा टैरिफ विवादों को सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि भविष्य में होने वाले एक बड़े और स्थायी व्यापार समझौते की नींव भी है. जानिए इस समझौते से भारत के आम नागरिक, किसान और व्यापारियों को क्या लाभ होगा.
पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर खींचतान चल रही थी. विशेष रूप से, भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था.
तनाव के बाद दोस्ती का हाथ
अब एक बड़ा बदलाव करते हुए ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत पर लगा यह अतिरिक्त बोझ पूरी तरह हटा लिया गया है. बदले में भारत ने भी अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार को और सुलभ बनाने और तेल सहित अन्य अमेरिकी सामानों की खरीद बढ़ाने पर सहमति जताई है. हालांकि, भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा.
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी जीत!
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी जीत बताया है. अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर) है. इस समझौते से भारतीय सामानों के लिए वहां के दरवाजे खुल जाएंगे. अमेरिका भारतीय उत्पादों पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत पर ले आएगा.
इन सेक्टरों को होगा सीधा फायदा
इसका सबसे ज्यादा लाभ कपड़ा, चमड़ा, फुटवियर, हस्तशिल्प, प्लास्टिक, रबर और होम डेकोर जैसे क्षेत्रों को मिलेगा. निर्यात बढ़ने से भारत में विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.
मेक इन इंडिया को मजबूती
इस अंतरिम समझौते की सबसे बड़ी उपलब्धि कुछ खास क्षेत्रों में जीरो टैरिफ की सहमति है. अमेरिका अब भारत से आने वाले कई उत्पादों पर कोई टैक्स नहीं वसूलेगा. जैसे जेनेरिक दवाएं. भारत दुनिया का ‘फार्मेसी’ माना जाता है, अब भारतीय दवाएं अमेरिका में और सस्ती और प्रतिस्पर्धी होंगी.
इसके अलावा गहनों के निर्यात में भारत की धाक और मजबूत होगी. साथ ही इससे भारत की रक्षा और विमानन मैन्युफैक्चरिंग को ‘मेक इन इंडिया’ के तहत बढ़ावा मिलेगा.
किसानों के लिए क्या हैं इसके मायने?
अक्सर व्यापार समझौतों में यह डर रहता है कि विदेशी सस्ते उत्पादों के आने से स्थानीय किसानों को नुकसान होगा. लेकिन पीयूष गोयल ने साफ किया है कि भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है.
समझौते के तहत चावल, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, दूध, पनीर, पोल्ट्री और एथेनॉल जैसे उत्पादों को प्रोटेक्टेड लिस्ट में रखा गया है. इसका मतलब है कि अमेरिकी डेयरी या कृषि उत्पाद भारतीय किसानों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे. ग्रामीण भारत की आजीविका को इस समझौते के दायरे से बाहर रखकर पूरी सुरक्षा दी गई है.
स्थायी समझौते की तैयारी
यह वर्तमान समझौता एक अंतरिम यानी शुरुआती कदम है. दोनों देशों का साझा बयान कहता है कि वे जल्द ही इसे पूरी तरह लागू करेंगे और एक स्थायी व्यापार संधि की ओर बढ़ेंगे. यह समझौता भारत के छोटे उद्योगों और निर्यातकों के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज है.
