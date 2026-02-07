Hindi India Hindi

India Us Interim Trade Deal Zero Tariff On Medicines Diamonds Piyush Goyal Explained

दवाइयों से लेकर डायमंड तक... अमेरिका ने किन-किन चीजों पर हटाया टैरिफ? पीयूष गोयल ने बताया

India US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील के तहत कई भारतीय उत्पादों पर जीरो टैरिफ लागू होगा. पीयूष गोयल ने बताया है ये कौन-कौन चीजें होंगी. आइए जानते हैं...

भारत और अमेरिका के बीच आज यानी शनिवार, 7 फरवरी को एक अंतरिम व्यापार समझौता हुआ है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे दोनों देशों के लिए ‘बहुत बड़ी डील’ बताया. उन्होंने कहा कि अमेरिका जहां चीन पर 35% और बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाता है, वहीं भारत पर सिर्फ 18% टैरिफ लागू होगा. इतना ही नहीं, कई चीजें ऐसे भी हैं जिन पर अमेरिका भारत से आयात के लिए कोई टैरिफ नहीं लगाएगा. आइए खबर के माध्यम से आपको बताते हैं ये कौन-कौन चीजें हैं और भारत-अमेरिका ट्रेड डील के अन्य फायदे….

अंतरिम व्यापार समझौते के तहत, अमेरिका कुछ भारतीय एक्सपोर्ट जैसे जेनेरिक दवाएं, रत्न-जवाहरात, हीरे और विमान के पार्ट्स पर टैरिफ पूरी तरह हटा देगा. यह भारत के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है, क्योंकि इससे भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे और एक्सपोर्ट को सीधा फायदा मिलेगा.

PM मोदी-डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का असर

पीयूष गोयल ने इस डील को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मजबूत रिश्तों और लगातार बातचीत का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नेताओं की अच्छी समझ और संवाद ने यह संभव किया है. पीयूष गोयल के मुताबिक, यह समझौता भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा. यह फ्रेमवर्क दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करेगा और भविष्य में बड़ी ट्रेड डील की नींव तैयार करेगा.

#WATCH | Delhi | Union Minister for Commerce and Industry, Piyush Goyal says, "President Donald Trump signed an executive order revoking a 25% penalty tariff on Indian goods. US will soon issue executive order to reduce the 25 percent tariff to 18 percent"

इन सेक्टर्स को मिलेगा जीरो टैरिफ का फायदा

इस समझौते के तहत, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए अमेरिकी बाजार अब मोस्ट प्रेफर्ड ड्यूटी स्टेटस के साथ खुल गया है. इसका मतलब यह है कि भारत को अमेरिका में ज्यादा बेहतर ट्रेड सुविधाएं मिलेंगी, जिससे नए ऑर्डर बढ़ेंगे और रोजगार के अवसर भी बनेंगे. रत्न और आभूषण (हीरे सहित), फार्मास्युटिकल उत्पाद और स्मार्टफोन अब बिना किसी टैरिफ (Zero Tariff) के अमेरिका भेजे जा सकेंगे. इसके अलावा विमान के पुर्जे, मशीनरी पार्ट्स, जेनेरिक दवाएं, ऑटो पार्ट्स, कीमती धातुएं जैसे प्लैटिनम और घड़ियों जैसे उत्पादों पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा.

कृषि क्षेत्र में भी भारत को जबरदस्त फायदा होगा

पीयूष गोयल ने बताया कि कृषि क्षेत्र में भी भारत को बड़ी उपलब्धि मिली है. अब भारतीय मसाले, चाय, कॉफी, नारियल तेल और कई फल जैसे केला, आम, कीवी और पपीता जीरो टैरिफ पर अमेरिका को निर्यात किए जाएंगे. खास बात यह है कि टैरो रूट्स (अरबी), जौ और प्रोसेस्ड फूड जैसे बेकरी आइटम और कोको उत्पादों पर लगने वाला 50% टैरिफ अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. इससे भारतीय किसानों और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है.

डील में किसानों के हितों का ध्यान रखा गया

केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि सरकार ने किसानों और पशुपालकों के हितों का पूरा ध्यान रखा है और कृषि क्षेत्र को पूरी तरह नहीं खोला गया. चावल, गेहूं, चीनी और मिलेट्स (ज्वार, बाजरा, रागी) के साथ डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और GM फसलों को कम टैरिफ पर भारत में आने की अनुमति नहीं दी गई है. साथ ही ग्रीन टी, काबुली चना, मूंग और तिलहन जैसे उत्पादों पर भी कोई छूट नहीं दी गई.

