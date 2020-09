नई दिल्ली: भारत-अमेरिका पार्टनरशिप फोरम (India-US Partnership Forum) में पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने भारत में कोरोना के दौरान चुनौतियों का सामना करने को लेकर बात की. पीएम मोदी ने कहा कि महामारी भी हमारी उम्मीदों और हमारी हसरतों को ख़त्म नहीं कर पाई. 2019 में भारत में विदेशी निवेश 20 प्रतिशत बढ़ गया है. Also Read - ट्विटर का कबूलनामा- हां पीएम मोदी का अकाउंट हुआ है हैक, हम कर रहे हैं जांच

पीएम ने कहा कि अपनी क्षमताएं बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं. कोरोना (Corona Virus) को लेकर उन्होंने कहा कि भारत ने सबसे पहले मास्क पहनने की सलाह दी. हमारे यहाँ मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है, जबकि और जगहों पर कोरोना से अधिक मौतें हो रही हैं. सबसे पहले हमने जागरूकता फैलाई. कुछ महीनों में हमने कई चुनौतियों का सामना किया.

For challenges in India, you have a govt that believes in delivering results, for which ease of living is as important as ease of doing business. You are looking at a young country with 65% population less than 35 years old: PM Modi at US-India Strategic Partnership Forum https://t.co/aFWMPBkCxn

