टैरिफ हटेगा या बढ़ेगा तनाव? ट्रंप-मोदी कॉल के बाद US एंबेसडर का बड़ा संकेत, बातचीत ने बढ़ाया सस्पेंस
Donald Trump and PM Modi Talk: भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर हलचल तेज हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई फोन बातचीत ने कूटनीतिक और व्यापारिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। अमेरिकी राजदूत के रहस्यमय बयान ने उत्सुकता और बढ़ा दी है.
खबर पर अपडेट जारी है…
