क्या ट्रेड डील के बाद भी अमेरिका बढ़ा सकता है Tarrif? समझिए भारत-अमेरिका समझौते की ताकत और कमजोरियां

India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ घटाने की खबर से राहत जरूर मिली है, लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या यह स्थायी है. चलिए आपको बताते हैं अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत इस डील के बाद से क्या होगा?

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के बाद लोगों के मन में कई सवाल है. इनमें एक सवाल ये भी है कि क्या इस डील के बाद अब अमेरिका भारत पर टैरिफ नहीं लगाएगा. अमेरिका ने भारत पर लगे 25% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है. इसे भारत के निर्यातकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. अब समझते हैं कि क्या अमेरिका भविष्य में भारत पर फिर से अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ घटाने की खबर का स्वागत करते हुए इसे ‘मेड इन इंडिया’ के लिए सकारात्मक बताया है. लेकिन भारत सरकार की तरफ से अब तक इस डील की शर्तों को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. न यह साफ है कि किन उत्पादों पर राहत मिलेगी और न ही ये बताया गया है कि ये डील कब तक चलेगी.

टैरिफ को लेकर सवाल

सरल शब्दों में कहें तो टैरिफ आयात पर लगाया जाने वाला सीधा टैक्स है, जबकि नॉन-टैरिफ बैरियर नियमों, तकनीकी मानकों, लाइसेंस और कागजी प्रक्रियाओं के जरिए व्यापार को प्रभावित करते हैं. ट्रंप का दावा है कि भारत इन दोनों तरह की बाधाओं को काफी हद तक कम करने पर राजी हुआ है. हालांकि, इसकी लिखित पुष्टि या सार्वजनिक दस्तावेज अभी सामने नहीं आए हैं.

क्या अमेरिका टैरिफ बढ़ा सकता है?

अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुसार, अगर कोई द्विपक्षीय ट्रेड डील औपचारिक रूप से लागू हो जाती है, तो एकतरफा तरीके से टैरिफ बढ़ाना आसान नहीं होता. फिर भी अमेरिका जैसे देश के पास कुछ कानूनी रास्ते मौजूद रहते हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा, घरेलू उद्योगों को गंभीर नुकसान जैसे कारणों का हवाला देकर अमेरिका विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है. ऐसे कदमों को अक्सर चुनौती दी जाती है और मामला विश्व व्यापार संगठन (WTO) तक पहुंच जाता है.

कितनी पक्की है ये डील?

जानकारों के मुताबिक, फिलहाल ये समझौता ज्यादा ‘इन-प्रिंसिपल’ यानी सैद्धांतिक सहमति जैसा लगता है. इसका मतलब ये है कि दोनों देश व्यापार बढ़ाने और टैरिफ घटाने के विचार पर सहमत हैं, लेकिन बारीक शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं. जब तक पूरा लिखित समझौता सार्वजनिक नहीं होता, तब तक इसमें बदलाव की गुंजाइश बनी रहती है.

भारत के लिए फायदे और जोखिम

अगर टैरिफ में कटौती लंबे समय तक बनी रहती है, तो भारतीय टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा फायदा मिल सकता है. इससे निर्यात बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी बन सकते हैं. दूसरी तरफ, अमेरिका से बड़े पैमाने पर आयात बढ़ने से भारतीय घरेलू उद्योगों पर दबाव पड़ सकता है. ऐसे में भारत के लिए ये जरूरी होगा कि वह व्यापार खोलने और अपने उद्योगों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए.

