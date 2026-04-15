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US संग डील की रफ्तार तेज; अगले हफ्ते अमेरिका जाएगा भारतीय डेलिगेशन, टैरिफ पर होगा बड़ा फैसला!

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत तेज हो गई है. अगले हफ्ते भारतीय डेलिगेशन अमेरिका जाएगा, जहां नए टैरिफ ढांचे और लंबित मुद्दों पर चर्चा कर समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश होगी.

Published date india.com Updated: April 15, 2026 5:07 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
US संग डील की रफ्तार तेज; अगले हफ्ते अमेरिका जाएगा भारतीय डेलिगेशन, टैरिफ पर होगा बड़ा फैसला!

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील पर अब एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है. सूत्रों के अनुसार, भारत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करने वाला है. इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना और नए टैरिफ ढांचे को लेकर स्पष्टता हासिल करना है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के एक सूत्र के अनुसार, ये दौरान अगले हफ्ते के लिए तय है. मूल रूप से इस समझौते पर मार्च में हस्ताक्षर होने की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ व्यवस्था में हुए घटनाक्रमों ने परिस्थितियों को बदल दिया है.

क्यों जरूरी है ये डील?

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधियों के बीच बातचीत को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अधिकारियों ने पहले संकेत दिया था कि ये समझौता तभी संपन्न होगा जब संयुक्त राज्य अमेरिका में संशोधित टैरिफ संरचना पर स्पष्टता आ जाएगी.

फरवरी में, दोनों देशों ने घोषणा की थी कि उन्होंने अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के ढांचे को अंतिम रूप दे दिया है. इस समझौते के तहत, अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई थी.

हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लागू किए गए व्यापक पारस्परिक शुल्कों को अदालत द्वारा रद्द किए जाने के बाद अमेरिका में शुल्क व्यवस्था में बदलाव आया. इसके बाद, अमेरिकी प्रशासन ने 24 फरवरी से शुरू होने वाले 150 दिनों की अवधि के लिए सभी देशों से आयात पर एक समान 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया.

इन बदलावों के बीच, दोनों पक्षों के मुख्य वार्ताकारों की नियोजित बैठक पिछले महीने स्थगित कर दी गई थी. समझौते के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए दोनों देशों की फरवरी में बैठक होनी थी. जब इस ढांचे पर सहमति बनी थी, तब भारत को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त था. लेकिन अब ये लाभ कम हो गया है, क्योंकि अमेरिका के सभी व्यापारिक साझेदारों पर समान 10 प्रतिशत टैरिफ लागू होता है.

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अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की तरप से धारा 301 के तहत शुरू की गई दो चल रही जांचों के संदर्भ में आगामी बातचीत भी महत्वपूर्ण होंगी. 12 मार्च को, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने भारत और चीन सहित लगभग 60 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करते हुए एक जांच शुरू की.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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