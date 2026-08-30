EnglishHindi

उज्बेकिस्तान में भी चलेगा भारत UPI, 11 बड़े समझौतों पर बनी सहमति...रिश्तों को मिली नई रफ्तार

PM मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा में भारत और उज्बेकिस्तान ने 11 समझौतों पर सहमति बनाई, UPI, शिक्षा, पर्यटन, आयुर्वेद, खनिज और पर्यावरण सहयोग बढ़ेगा.

Written by: Rishabh Kumar
Published: August 30, 2026, 10:22 PM IST
उज्बेकिस्तान में भी चलेगा भारत UPI, 11 बड़े समझौतों पर बनी सहमति...रिश्तों को मिली नई रफ्तार
Tashkent: PM Modi-Uzbek Prez Mirziyoyev Joint Press Statement (Image: IANS)

India Uzbekistan Relations: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. दोनों देशों ने अपनी मौजूदा रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का फैसला किया. इस यात्रा के दौरान संस्कृति, आयुर्वेद, खनिज, पर्यटन, शिक्षा, पर्यावरण, वित्त और वैज्ञानिक शोध जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों और दूसरी पहलों की घोषणा हुई. इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और तकनीक से जुड़े रिश्तों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

संस्कृति और बौद्ध स्थलों पर बढ़ेगा सहयोग

भारत और उज्बेकिस्तान ने 2026 से 2030 तक के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर भी समझौता किया है. इसका मकसद दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाना है. इसके साथ ही भारत उज्बेकिस्तान के प्राचीन बौद्ध स्थलों फयाज टीपा और करा टीपा के संरक्षण और मरम्मत में भी सहयोग करेगा. दोनों स्थल उज्बेकिस्तान के तेरमेज क्षेत्र में हैं. इस काम के लिए भारत के विदेश मंत्रालय और उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत एजेंसी के बीच समझौता हुआ है. दोनों देशों के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है. आयुर्वेद और दूसरी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को लेकर भी दोनों देश साथ काम करेंगे.

और पढ़ें: उज्बेकिस्तान में PM मोदी का भव्य स्वागत, महिलाओं ने बांधी राखी

खनिज, पर्यटन और वित्त में भी साझेदारी

भारत और उज्बेकिस्तान ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है. इसके लिए भारत के खान मंत्रालय और उज्बेकिस्तान के खनन उद्योग एवं भूविज्ञान मंत्रालय के बीच समझौता हुआ. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2026-28 का साझेदारी कार्यक्रम भी शुरू किया गया है. इसके अलावा भारत के सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस और उज्बेकिस्तान की डिप्लोमैटिक अकादमी के बीच सहयोग होगा. दोनों देशों के वित्त मंत्रालयों के बीच आर्थिक और वित्तीय बातचीत शुरू करने पर भी सहमति बनी है. इससे आर्थिक मामलों में दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग बढ़ सकता है.

पर्यावरण और शिक्षा पर खास फोकस

पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा को भी इस यात्रा में खास जगह मिली. भारत और उज्बेकिस्तान ने पर्यावरण से जुड़े कामों में साथ आने का फैसला किया है. भारत ने अरल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए 10 लाख डॉलर देने की घोषणा की है. उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति के तहत 100 छात्रवृत्तियां देने की घोषणा हुई है. ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में ICCR संस्कृत चेयर भी स्थापित की जाएगी. इससे भारतीय भाषाओं और संस्कृति को उज्बेकिस्तान में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

उज्बेकिस्तान में UPI से कर सकेंगे पेमेंट

भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI को भी उज्बेकिस्तान में विस्तार मिलने जा रहा है. इसके लिए NPCI International Payments Limited और उज्बेकिस्तान के National Interbank Processing Center के बीच commercial agreement हुआ है. इसके तहत भारतीय UPI ऐप से उज्बेकिस्तान के UZQR कोड को स्कैन करके व्यापारिक भुगतान किया जा सकेगा. यह सुविधा भारतीय यात्रियों और कारोबारियों के लिए काफी काम की हो सकती है. इसके अलावा गुजरात और उज्बेकिस्तान के समरकंद क्षेत्र के बीच साझेदारी बढ़ाने के लिए भी समझौता हुआ है. कुल मिलाकर मोदी की यात्रा के दौरान हुए ये फैसले दोनों देशों के रिश्तों को व्यापार, डिजिटल पेमेंट, शिक्षा, संस्कृति और पर्यावरण जैसे कई क्षेत्रों में आगे ले जाने की दिशा में अहम कदम हैं.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.