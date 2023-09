'...तो ये घिनौना खेल बंद करेगी BJP', इंडिया या भारत नाम विवाद के बीच अब क्या बोले शशि थरूर

Shashi Tharoor On India Vs Bharat Row: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बुधवार (6 सितंबर) को देश के अंग्रेजी नाम ‘इंडिया’ के बजाय ‘भारत’ को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी (BJP) पर कटाक्ष किया. उनका कहना है कि बीजेपी ने विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया (INDIA) रखने के कारण ऐसा किया है.

शशि थरूर ने तंज करते हुए एक्स (X) पर कहा, ‘हम निश्चित रूप से खुद को अलायंस फॉर बेटरमेंट, हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो (BHARAT) कह सकते हैं. तब शायद सत्ताधारी दल (बीजेपी) नाम बदलने का यह घिनौना खेल बंद कर दे.’

We could of course call ourselves the Alliance for Betterment, Harmony And Responsible Advancement for Tomorrow (BHARAT). Then perhaps the ruling party might stop this fatuous game of changing names. — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 6, 2023

दरअसल, आधिकारिक G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रणों पर पारंपरिक ‘इंडिया के राष्ट्रपति’ के बजाय ‘भारत के राष्ट्रपति’ के इस्तेमाल ने हलचल मचा दी है. जी20 से पहले इस मुद्दे ने अब राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है. इसे लेकर विपक्ष पूरी तरह से केंद्र सरकार पर हमलावर है. विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी ने इंडिया के बजाय भारत का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के खिलाफ बनाए गए विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम INDIA है.

इतना ही नहीं भारत का इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों के लिए बनाई गई G20 पुस्तिका में भी किया गया है, जिसका टॉपिक है ‘भारत, लोकतंत्र की जननी’. इसमें कहा गया है कि भारत देश का आधिकारिक नाम है. इसका उल्लेख संविधान और 1946-48 की चर्चाओं में भी है. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बीते दिन प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा पर एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था, जिसमें ‘भारत के प्रधानमंत्री’ लिखा गया था.