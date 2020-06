नई दिल्ली: भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी. इस बाबत राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा- शहीद जवानों ने गलवान घाटी में देश की रक्षा के लिए फर्ज निभाते हुए जान दे दी. उनके बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा. उन्होंने आगे लिखा- शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना. पूरा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. Also Read - राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल, सैनिको की शहादत पर क्यों हैं चुप, हम आपके साथ खड़े हैं

उन्होंने लिखा सैनिकों को गलवान की घाटी में खो देना दुखी कर देने वाला है. फर्ज निभाते हुए हमारे सेना के जवानों ने खुद को देश को समर्पित कर दिया. देश उन्हें कभी नहीं भूलेगा. हमें शहीद जवानो पर गर्व है. गौरतलब है कि सोमवार रात भारत और चीनी सेना द्वारा हुई हिंसक झड़प के बाद राजनाथ सिंह ने पहली बार बयान दिया है. गलवान वैली में हुई घटना के बाद से लगातार देश के शीर्ष अधिकारी बैठक कर रहे हैं.

The Nation will never forget their bravery and sacrifice. My heart goes out to the families of the fallen soldiers. The nation stand shoulder to shoulder with them in this difficult hour. We are proud of the bravery and courage of India's breavehearts.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 17, 2020