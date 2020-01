नई दिल्ली: चुनाव अधिकारियों ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे विवादित ट्वीट के सिलसिले में भाजपा उम्मीदवार कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें. सूत्रों ने यह जानकारी दी. मिश्रा ने अपने ट्वीट में दिल्ली में आठ फरवरी को होने वाले चुनाव को भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले जैसा बताया था.

Delhi Chief Electoral Officer has asked Delhi Police to file FIR against BJP leader Kapil Mishra. He, on 23rd January, had tweeted ‘…On 8th February there will be a contest between India and Pakistan on the streets of Delhi.’ #DelhiElections2020 https://t.co/cRZgudjczL

— ANI (@ANI) January 24, 2020