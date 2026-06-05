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AAJ 5 JUNE KA MAUSAM: दिल्ली में बारिश, UP राजस्थान पंजाब हरियाणा में रहेगी गर्मी, जानें देश के मौसम का हाल

5 जून 2026 को उत्तर में गर्मी और दक्षिण-पूर्व में बारिश का अनुमान है. लोगों को हाइड्रेटेड रहने और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 5, 2026, 6:47 AM IST
पढ़िए आज का देशभर का मौसम का हाल
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AAJ 5 JUNE KA MAUSAM: दिल्ली वालों को झुलसाने वाली गर्मी से काफ़ी राहत मिलने वाली है, मौसम विभाग का अनुमान है राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर बारिश होगी और तापमान में गिरावट आएगी. बुलेटिन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में तेज़ हवाओं का भी अनुभव हो सकता है. IMD के मुताबिक 5 जून 2026 को भारत के मौसम में गर्मी की चुभन और मानसून की पहली बूंदों का दिलचस्प संयोजन दिख रहा है. उत्तर भारत अभी भी लू की चपेट में है, दक्षिण में मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है, जो किसानों के लिए राहत की खबर है. यह मौसम बदलाव न सिर्फ तापमान को प्रभावित कर रहा है बल्कि कृषि और दैनिक जीवन को भी नया रूप दे रहा है. IMD के अनुसार 2026 का मानसून औसत से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है, लेकिन शुरुआती बारिश कई इलाकों में सुकून ला रही है. आइए जानते हैं 5 जून के लिए क्या है मौसम पूर्वानुमान.

दिल्ली-एनसीआर मौसम

दिल्ली-एनसीआर में 5 जून को अधिकतम तापमान 41°C के आसपास रहने की उम्मीद है, न्यूनतम 28-32°C. आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. गर्म हवाएं और नमी से गर्मी महसूस ज्यादा होगी.

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उत्तर भारत

उत्तर के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में गर्मी बरकरार रहेगी. अधिकतम तापमान 40-44°C तक जा सकता है. कुछ जगहों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गरज-चमक के साथ हल्की बारिश संभव है, जो थोड़ी राहत देगी.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के साथ तापमान 40°C ऊपर रह सकता है. कुछ हिस्सों में तड़ित झंझा और तेज हवाएं (50-60 kmph) चलने की चेतावनी है. मानसून की प्रगति धीमी है, इसलिए सूखे जैसे हालात बने रह सकते हैं.

पूर्वी भारत

बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में नमी वाली गर्मी बनी रहेगी. कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज संभव. पूर्वोत्तर की ओर बढ़ते मानसून का प्रभाव यहां दिख सकता है.

उत्तर-पूर्वी राज्य

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि में भारी बारिश का अलर्ट है. 5 जून को अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना. इससे बाढ़ या भूस्खलन का खतरा हो सकता है.

पश्चिमी भारत

गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में तेज गर्मी, तापमान 42°C पार. मानसून अभी दूर है, इसलिए सूखा और लू चलेगी.

दक्षिणी भारत

केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र में मानसून सक्रिय. 5 जून को केरल और माहे में भारी से बहुत भारी बारिश, अन्य दक्षिणी राज्यों में मध्यम बारिश के साथ गरज. यह फसलों के लिए अच्छी खबर है.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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