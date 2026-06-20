AAJ 20 June ka Mausam: दिल्ली में 43°C, इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, जानिए आज कहां बरसेगा मॉनसून और कहां चलेगी लू?

20 जून को भी मॉनसून की रफ्तार धीमी रहेगी. IMD के मुताबिक कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी, जबकि उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्से अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में रहेंगे.

Written by: Farha Fatima
Published: June 20, 2026, 7:00 AM IST
पढ़ें आज का मौसम (image AI)
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  • दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भीषण गर्मी, तापमान 43°C तक पहुंचने की संभावना.
  • राजस्थान, एनसीआर और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश के आसार.
  • असम, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट.
  • दक्षिण भारत में अच्छी बारिश जारी, जबकि मध्य और पश्चिम भारत में मॉनसून का इंतजार अभी बरकरार है.

देशभर में मौसम का मिजाज अलग-अलग बना हुआ है. दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू जारी है, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 20 जून 2026 को भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम मिश्रित रहेगा दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की प्रगति धीमी है, जिससे देश के कई हिस्सों में बारिश की कमी बनी हुई है. उत्तरी और मध्य भारत में गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जबकि पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी भागों में बारिश व गरज-चमक के साथ राहत मिल रही है. IMD के अनुसार, मॉनसून 23 जून के आसपास कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है.

उत्तरी भारत

दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तेज धूप और लू चली. दिल्ली में अधिकतम तापमान 42-43°C के आसपास रहने की संभावना है, न्यूनतम 35°C. कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी संभव. उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ ठंडक बनी रही.

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बदलेगा एनसीआर के मौसम का मिजाज

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से जल्द राहत मिलने वाली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी तीन दिनों तक एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 20 जून को मौसम और अधिक सुहावना होने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान में सीधी 4 डिग्री की गिरावट दर्ज होगी और यह 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा. इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है. आर्द्रता का स्तर अधिकतम 65 प्रतिशत और न्यूनतम 45 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

  • 21 जून को भी मौसम का यही रुख बना रहेगा. अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
  • 22 जून से बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आएगी और आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा.
  • 23 जून को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
  • 24 जून को तापमान में फिर से हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है.

राजस्थान में बारिश-आंधी का अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान में 24 जून तक राज्य के कई जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश का भी पूर्वानुमान है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में सबसे अधिक 85 मिमी बारिश दर्ज की गई.जयपुर स्थित मौसम केंद्र ने मौसम की गतिविधियों में तेजी आने का अनुमान लगाया है. बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर डिवीजन के कुछ हिस्सों के साथ-साथ शेखावाटी क्षेत्र में तेज आंधी-तूफान, 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.

उत्तर-पूर्वी भारत

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना. सिक्किम और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल में अत्यधिक भारी बारिश संभव. गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है.

पूर्वी भारत

ओडिशा, झारखंड, बिहार और गंगetic पश्चिम बंगाल में मॉनसून की प्रगति के साथ हल्की से मध्यम बारिश. कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गरज वाले तूफान. कोलकाता में गर्मी के साथ नमी भरा मौसम, तापमान 35-37°C.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गर्मी बनी रही, हालांकि मॉनसून 23 जून के आसपास आगे बढ़ सकता है. विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में सूखे जैसे हालात, बारिश की कमी 40-60%. कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश.

पश्चिमी भारत

गुजरात, राजस्थान और मुंबई क्षेत्र में मॉनसून अभी पहुंचा नहीं, पानी की किल्लत बढ़ी. मुंबई में तापमान 30-32°C के साथ आर्द्रता अधिक. कुछ जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं लेकिन भारी बारिश की उम्मीद कम.

दक्षिणी भारत

केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र में अच्छी बारिश. हैदराबाद में 33-37°C, बेंगलुरु में 28-30°C के साथ हल्की बारिश. तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश संभव.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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