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AAJ 11 June ka Mausam: दिल्ली-NCR में गरज-चमक और धूल भरी आंधी, दक्षिण में मानसून और उत्तर में तूफान, जानें देश का मौसम

11 जून 2026 को भारत के मौसम में बदलाव का अनुमान है. दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में गर्मी से कुछ राहत मिलने वाली है, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर में मानसून जोरों पर है. आंधी, गरज और हल्की बारिश का मेला देखने को मिलेगा.

Written by: Farha Fatima
Published: June 11, 2026, 6:46 AM IST
दिल्ली में 11 जून को झमाझम बारिश (image IANS)
दिल्ली में 11 जून को झमाझम बारिश (image IANS)

AAJ 11 June ka Mausam: 11 जून को भारत के कई हिस्सों में मौसम बदलने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर-पश्चिम में नम हवाएं आएंगी, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर में मानसून सक्रिय है. दिल्ली-NCR समेत हिंदी पट्टी में लू से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन सावधानी बरतनी होगी. कुल मिलाकर, यह दिन गर्मी, बारिश और आंधी का रोचक मिश्रण लाएगा. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल.

दिल्ली-NCR मौसम

IMD के पूर्वानूमान के मुताबिक, दिल्ली-NCR में 11 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शाम या रात में हल्की बारिश, गरज-चमक और धूल भरी आंधी संभव है. अधिकतम तापमान 40-42°C और न्यूनतम 27-29°C के आसपास रहेगा. लू की स्थिति कम हो सकती है. मौसम विभाग ने 11 जून और 12 जून को लेकर येलो अलर्ट घोषित किया गया है.

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-11 जून को शाम और रात के समय हल्की बारिश के साथ गरज-चमक के साथ तूफान आएगा. इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी.

-12 जून को दोपहर और शाम को भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी, जिससे लोगों को लू से राहत मिलने की उम्मीद है. इस पूरे सप्ताह अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है.

-13 जून को अधिकतम 36 और न्यूनतम 25 डिग्री रहेगा. 14 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहेगा. 15 जून को अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम 26 डिग्री रहेगा.

उत्तर भारत (पंजाब, हरियाणा, UP, राजस्थान)

उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा. कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश और 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं. गर्मी बनी रहेगी लेकिन तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट संभव.

मध्य भारत (MP, छत्तीसगढ़)

मध्य भारत में आंशिक बादल और गरज वाली बारिश की संभावना है. तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है. मानसून की प्रगति से नमी बढ़ेगी.

पूर्वी भारत (बिहार, झारखंड, ओडिशा, WB)

पूर्वी भारत में मानसून की उन्नति से हल्की से मध्यम बारिश और आंधी संभव. कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी. तापमान स्थिर रहेगा.

उत्तर-पूर्वी भारत

मानसून सक्रिय होने से व्यापक बारिश, गरज और भारी बारिश की संभावना कई जगहों पर. सिक्किम और सब-हिमालयन WB में अच्छी बारिश.

दक्षिणी भारत

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र में मानसून मजबूत. हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज. चेन्नई जैसे शहरों में राहत भरी बारिश. (स्रोत: IMD

पश्चिमी भारत (महाराष्ट्र, गुजरात)

मानसून आगे बढ़ रहा है. कुछ हिस्सों में बारिश संभव, लेकिन कई जगहें अभी सूखी और गर्म रहेंगी. 2026 का मानसून औसत से कमजोर रहने की भविष्यवाणी है (90% LPA), लेकिन जून के शुरू में स्थानीय सिस्टम सक्रिय हैं. किसान और यात्री सतर्क रहें.

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About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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