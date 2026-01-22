Hindi India Hindi

बर्फबारी और बारिश से बढ़ेगी ठिठुरन, इन 9 राज्यों में मौसम को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Forecast Rain Alert: देश के उत्तरी हिस्सों में जहां कुछ दिनों से ठंड थोड़ी कम हुई थी, वहीं अब मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी कर दिया है. अलर्ट के अनुसार आने वाले समय में देख के कई हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है.

Weather Update: देश के उत्तरी हिस्सों में जहां कुछ दिनों से ठंड थोड़ी कम हुई थी, वहीं अब मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी कर दिया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार अगले 24 घंटे में देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है. 9 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान हवा की रफ्तार 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी भी दी गई है. इसके अलावा उत्तर भारत के कई जिलों में शीतलहर चलने की आशंका है. मौसम के इस बदलाव से जनजीवन प्रभावित हो सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. खासकर यात्रा करने वाले, किसान और खुले इलाकों में काम करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अगले 24 घंटे में तेज आंधी और बारिश हो सकती है. कई जगहों पर 40 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. 23 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है. 25 और 26 जनवरी को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज-चमक के साथ बारिश और तूफान का अनुमान है. 26 जनवरी को केरल और माहे में भी बिजली कड़कने और तेज हवा चलने की संभावना है.

शीतलहर की चेतावनी

उत्तर भारत के कई जिलों में शीतलहर का खतरा बना हुआ है. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ में सुबह के समय ठंडी हवा चल सकती है. यहां तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है. हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत और पानीपत में भी 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल सकती हैं. पंजाब के लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा और पटियाला में सुबह के समय कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है. इन इलाकों में लोगों को गर्म कपड़े पहनने और ठंड से बचाव करने की सलाह दी गई है.

दिल्ली में तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश

दिल्ली में अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है और तेज हवा भी चल सकती . 23 जनवरी की सुबह घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश में भी मौसम खराब रहने वाला है. कानपुर, लखनऊ, बरेली, संभल, सहारनपुर, बुलंदशहर, झांसी, रामपुर, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और नोएडा में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. इससे तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आएगी. बिहार के लिए राहत की खबर है क्योंकि अगले 48 घंटे तक कोई बड़ा अलर्ट नहीं है। पटना सहित कई जिलों में शीतलहर से राहत मिलेगी और घना कोहरा भी कम होगा.

इन जगहों पर भी दी गई बारिश की चेतावनी

उत्तराखंड में 23 जनवरी को मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू, चंबा और लाहौल-स्पीति में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है और हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. मनाली में तापमान माइनस 7 से माइनस 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. राजस्थान में चुरू, सीकर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. मध्य प्रदेश के मुरैना, भोपाल, ग्वालियर, भिंड, दतिया और निवाड़ी में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी.

23 जनवरी का तापमान

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान दिल्ली 17°C 05°C मुंबई 27°C 22°C कोलकाता 25°C 14°C चेन्नई 28°C 23°C लखनऊ 22°C 12°C पटना 21°C 12°C रांची 24°C 11°C भोपाल 25°C 13°C जयपुर 19°C 07°C शिमला 06°C 01°C नैनीताल 12°C 04°C

