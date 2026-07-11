Aaj 11 July ka Mausam: दिल्ली से बिहार तक रिमझिम, इन राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, जानें देश का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में बारिश से गर्मी और प्रदूषण से राहत मिली है, जबकि उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है.

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इन राज्यों के लिए IMD की बड़ी चेतावनी (image AI)

11 जुलाई को उत्तर, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में भारी बारिश की संभावना है.

उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में IMD ने भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश से मौसम सुहाना हुआ, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है.

पश्चिम और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहने का अनुमान है.

11 जुलाई को देशभर में मानसून सक्रिय रहेगा. IMD ने उत्तर, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत के कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरे देश में फैल चुका है. 11 जुलाई को उत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश की संभावना है, जबकि मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की गतिविधियां कम रहने की उम्मीद है. IMD के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे बाढ़ और यातायात प्रभावित हो सकता है. किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल.

उत्तरी भारत

IMD के मुताबिक, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में 11 जुलाई को बारिश संभव है. दिल्ली-एनसीआर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश/आंधी की संभावना है. तापमान 36-38°C अधिकतम और 25-27°C न्यूनतम रह सकता है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल में भारी वर्षा के साथ आंधी (40-50 किमी/घंटा) संभव है. उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी (रेड/ऑरेंज अलर्ट) है. फ्लैश फ्लड का जोखिम है खासकर पहाड़ी जिलों में.

लगातार बारिश से एनसीआर को गर्मी और प्रदूषण से निजात, जलभराव और ट्रैफिक बड़ी चुनौती

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. भीषण गर्मी और खराब वायु गुणवत्ता (एक्यूआई) से राहत मिली है, जलभराव और यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है. आज 11 जुलाई की सुबह की दिल्ली में हल्की बूंदा बांदी हो रही है. पूरे एनसीआर में लोग फिलहाल स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं.

11 से 15 जुलाई तक दिल्ली का मौसम

पूर्वानुमान के अनुसार 11 जुलाई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहेगा व गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी. 12 जुलाई को 37/26 डिग्री के साथ सामान्यतः बादल छाए रहेंगे. 13 और 14 जुलाई को अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहने और आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. 15 जुलाई को तापमान 35/26 डिग्री के आसपास रहने के साथ सामान्यतः बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है.

पूर्वी भारत

बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल: पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है. आंधी और बिजली गिरने के साथ 40-50 किमी/घंटा की हवाएं चलने का अनुमान है. ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी का अनुमान है.

उत्तर-पूर्वी भारत

असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर आदि में भारी से बहुत भारी वर्षा संभावित है. सब-हिमालयन क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश का खतरा. मानसून सक्रिय रहने से लगातार बारिश होगी.

पश्चिमी भारत

राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में बारिश कम होगी, ज्यादातर हल्की या अलग-अलग स्थानों पर बारिश का अनुमान है. मध्य महाराष्ट्र और माराठवाड़ा में न्यूनतम गतिविधि रहेगी. कोकण-गोवा में अच्छी बारिश संभव होगी.

दक्षिणी भारत

कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, केरल समेत मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अगले 6-7 दिनों में बारिश कम रहने की संभावना. आंधी और बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश का अनुमान है. तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश.

देश में जुलाई में सामान्य से कम बारिश की उम्मीद है, लेकिन उत्तर-पूर्व और कुछ पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य या अधिक होने का अनुमान है. तापमान कई जगहों पर सामान्य से ऊपर रह सकते हैं.