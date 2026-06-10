Aaj 10 JUNE KA MAUSAM: दिल्ली UP MP राजस्थान हरियाणा पंजाब में 45 डिग्री के पार रहेगा तापमान, मुंबई में बारिश, जानें देश का मौसम

Aaj 10 JUNE KA MAUSAM: 10 जून को भारत के मौसम में दो चेहरे दिखने का अनुमान है उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहेगा, जबकि दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में मॉनसून सक्रिय होकर बारिश और राहत देगा. दिल्ली-एनसीआर समेत हिंदी पट्टी के राज्यों में पारा 40-46 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी. जानिए राज्यवार मौसम का हाल-
दिल्ली-एनसीआर में 10 जून को अधिकतम तापमान 42-46°C और न्यूनतम 28-30°C के आसपास रहने की संभावना है. गर्म हवाएं और सूखी स्थिति बनी रहेगी, लू चलने का अलर्ट है. हल्की धूल भरी हवाएं या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं.
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 40-45°C तक पहुंचेगा. पश्चिम राजस्थान और पश्चिमी UP में लू का प्रकोप तेज रहेगा. IMD के अनुसार 10 जून तक नॉर्थवेस्ट में तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है, जिसके बाद थोड़ी गिरावट आएगी.
मुंबई में 10 जून को मॉनसून की तैयारियों के साथ गर्मी और नमी का मिश्रण रहेगा. शहर में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आंधी और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 32-34°C और न्यूनतम तापमान 27-29°C तक रहेगा. हल्की से मध्यम बारिश, गरज-बिजली और तेज हवाएं (20-40 km/h) चलने की उम्मीद है. कुछ इलाकों में भारी छींटे भी पड़ सकते हैं. सुबह आंशिक रूप से साफ रह सकता है, लेकिन दोपहर-शाम बादल बढ़ेंगे. नमी 70-85% के आसपास रहेगी. IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान के मुताबिक, मुंबई में पूर्ण मॉनसून की शुरुआत 10-12 जून या थोड़ी देरी से होने की संभावना है. 10 जून को प्री-मॉनसून गतिविधियां सक्रिय रहेंगी, जिससे शहर में बारिश बढ़ेगी. IMD ने 11 जून तक हल्की-मध्यम बारिश और थंडरशॉवर का अलर्ट जारी किया है.
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों (असम, मेघालय आदि) में मॉनसून आगे बढ़ रहा है. 9 जून तक सिक्किम और सब-हिमालयन वेस्ट बंगाल में आगे बढ़ा. 10 जून को गरज, बिजली और मध्यम से भारी बारिश की संभावना है, खासकर बिहार और पूर्वी UP में.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गर्मी के साथ-साथ कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. तापमान ऊंचा रहेगा लेकिन पूर्वी हिस्सों में मॉनसून की नमी से थोड़ी राहत मिलेगी.
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र में मॉनसून पूरे जोर पर है. 10 जून को कोस्टल कर्नाटक और केरल में भारी बारिश, तटीय आंध्र में मध्यम बारिश और गरज-बिजली संभव. दक्षिण में गर्मी कम और नमी ज्यादा रहेगी.
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