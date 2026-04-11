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India Weather Forecast Today 11 April: एनसीआर में अगले तीन दिन चलेंगी तेज हवाएं, जानिए अन्य राज्यों का आज का मौसम

आज के मौसम की जानकारी 11 अप्रैल को दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, यहां मौसम ज़्यादातर गर्म और सूखा रहने की उम्मीद है. तापमान लगातार बढ़ रहा है.

Published date india.com Updated: April 11, 2026 6:44 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़िए देश के मौसम का हाल
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India Weather Forecast Today 11 April: उत्तरी भारत जिसमें दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, यहां मौसम ज़्यादातर गर्म और सूखा रहने की उम्मीद है. तापमान लगातार बढ़ रहा है, और कुछ इलाकों में लू जैसी स्थिति बनने लगी है. कहीं-कहीं बादल बन सकते हैं या थोड़ी देर के लिए आंधी-तूफ़ान आ सकता है, लेकिन इससे गर्मी में कोई खास कमी आने की संभावना नहीं है. पढ़िए राज्यवार मौसम का हाल-

दिल्ली-एनसीआर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज फिलहाल शुष्क बना हुआ है. मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले तीन दिनों तक क्षेत्र में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन तेज सतही हवाएं लगातार चलेंगी. 11 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री रहने का अनुमान है. इसी तरह 12 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इन तीनों दिनों में “स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स” यानी तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. 13 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जब आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी. इस दिन न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने का अनुमान है. 14 अप्रैल को भी मौसम साफ रहेगा, जहां तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा. वहीं 15 अप्रैल को अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी का असर और बढ़ेगा.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर मौसम गर्म और सूखा रहेगा, और दिन का तापमान बढ़ेगा. पूर्वी ज़िलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

राजस्थान

राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ने की उम्मीद है, और कई इलाकों में तापमान 40°C से ज़्यादा हो सकता है. मौसम सूखा रहेगा.

जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है; मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है.

अहमदाबाद

अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, और तापमान 40°C के पार जाने की उम्मीद है. मौसम सूखा रहेगा.

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क्या पहाड़ों पर बारिश या बर्फ़बारी होगी?

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में चल रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बर्फ़बारी होने की संभावना है. पहाड़ों के निचले इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

पंजाब

पंजाब में दिन के समय गर्मी रहेगी और कभी-कभी तेज़ हवाएं चल सकती हैं. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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