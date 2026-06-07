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AAJ 7 June 2026 KA MAUSAM: गर्मी और मानसून की दोहरी मार! उत्तर में भीषण गर्मी, दक्षिण और पूर्वोत्तर में बारिश का अनुमान, जानें देश का मौसम

AAJ 7 June 2026 KA MAUSAM: उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा पंजाब के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण तंत्र, पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से दक्षिण ओडिशा तक फैली ट्रफ लाइन के कारण राज्य में मौसम अस्थिर बना हुआ है. दक्षिण-पश्चिम मानसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 7, 2026, 6:49 AM IST
जानें देश के मौसम का हाल
जानें देश के मौसम का हाल

AAJ 7 June 2026 KA MAUSAM: देशभर में मौसम बदल रहा है. 7 जून को भारत में मौसम दो रूप दिखाएगा. IMD के मुताबिक उत्तर में भीषण गर्मी और उमस के साथ छिटपुट बारिश-आंधी संभव है, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर में दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां भारी बारिश के साथ बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं. IMD के अनुसार मानसून केरल से शुरू होकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर तक फैल चुका है, लेकिन पूरे सीजन में औसत से कम (लगभग 90-92% LPA) बारिश की संभावना है.

दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली-एनसीआर में 7 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दिन का तापमान 38-40°C और रात का 26-28°C के आसपास रहेगा. गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या आंधी की संभावना है, जो कुछ राहत दे सकती है लेकिन उमस बढ़ाएगी.

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उत्तर भारत (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा)

उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. राजस्थान और पश्चिमी UP में तापमान 40-43°C तक पहुंच सकता है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में छिटपुट बारिश-आंधी संभव है. किसान भाई सावधानी बरतें.

राजस्थान के 25 जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को राजस्थान के 25 जिलों के लिए आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया. हालांकि, मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 8 जून से पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और लू की स्थिति फिर से बन सकती है. राज्य भर में प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहने के कारण राजस्थान में गर्मी से राहत का दौर बना हुआ है.

पूर्वी और मध्य भारत (बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश)

पूर्वी क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी के साथ कहीं-कहीं मेघ गर्जन और हल्की बारिश हो सकती है. मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी गरज-चमक संभावित है.

मध्य प्रदेश में आंधी-बारिश के साथ ओलो का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने 7 जून के लिए राज्य के कई जिलों में गरज-चमक, आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर ताजा चेतावनी जारी की है. शाम और रात के समय मौसम गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है. कई इलाकों में बिजली गिरने, तेज बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

उत्तर-पूर्वी राज्यों (असम, अरुणाचल, नागालैंड आदि)

उत्तर-पूर्व में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश संभव, जिससे नदियां उफान पर आ सकती हैं. सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है.

पश्चिमी और मध्य भारत (महाराष्ट्र, गुजरात)

महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है. भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान की आशंका है. गुजरात में गर्मी बनी रहेगी लेकिन कुछ राहत मिल सकती है.

दक्षिणी भारत (केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र)

दक्षिण में मानसून सक्रिय है. केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र में भारी से बहुत भारी बारिश संभावित है. केरल में रेड अलर्ट जैसी स्थिति हो सकती है. मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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