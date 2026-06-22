22 June Ka Mausam: इन राज्यों में मूसलाधार बारिश, कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी का डबल अलर्ट

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अब देश के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय हो चुका है. कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, वहीं दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में तापमान में गिरावट और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 22, 2026, 6:37 AM IST
देशभर में बदलेगा मौसम का मिजाज, जानिए आपके राज्य में बारिश होगी या गर्मी सताएगी (image- AI)
देशभर में बदलेगा मौसम का मिजाज, जानिए आपके राज्य में बारिश होगी या गर्मी सताएगी (image- AI)
  • 22 जून को उत्तर-पूर्व, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है.
  • दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश व तेज हवाओं से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है.
  • मध्य भारत और विदर्भ के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ही हीटवेव और उमस का असर भी बना रह सकता है.
  • मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी वाले इलाकों में सतर्क रहने तथा गर्मी प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है.

22 जून 2026 को देशभर में मौसम का मिजाज अलग-अलग देखने को मिलेगा. उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि उत्तर और मध्य भारत में आंधी, बारिश और गर्मी का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सक्रिय है. उत्तर और मध्य भारत में गर्मी और आंधी-तूफान का प्रभाव रहेगा. मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ कई क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी, लेकिन कुछ हिस्सों में हीट वेव भी बनी रहेगी. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल.

उत्तरी भारत

उत्तर भारत में 22 जून को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में व्यापक बारिश संभावित है. IMD All India Weather Bulletin के अनुसार हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान (40-60 किमी/घंटा) की संभावना है. अधिकतम तापमान में 2°C की गिरावट संभावित है. राजस्थान में धूल भरी आंधी भी चल सकती है.

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NCR में अगले छह दिन 40 डिग्री के तक रहेगा पारा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से फिलहाल राहत मिलने वाली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना नहीं है, जबकि बीच-बीच में हल्की बारिश, गरज-चमक और बादलों की आवाजाही से मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा. मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 22 जून से 25 जून तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है. हालांकि इस दौरान तेज गर्मी की स्थिति बनने की संभावना कम है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 22 जून को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है. 23 जून को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने की संभावना है. 24 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है. 25 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और, न्यूनतम 26 डिग्री तापमान बने रहने की संभावना है.

पूर्वी भारत

पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगetic पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश और 50-70 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है. सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है.

उत्तर-पूर्वी भारत

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक से बहुत भारी बारिश जारी रहेगी. कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश (Extremely Heavy Rainfall) संभावित है. मॉनसून की सक्रियता से क्षेत्र में लगातार नमी बनी रहेगी.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान संभावित हैं. विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में हीट वेव या गर्म और आर्द्र मौसम बना रह सकता है. तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर तूफानी हवाएं (50-70 किमी/घंटा) चलेंगी.

पश्चिमी भारत

कोंकण और गोवा में मध्यम बारिश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में छिटपुट बारिश संभावित है. कुछ इलाकों में आंधी और 40-60 किमी/घंटा की हवाएं चल सकती हैं. मुंबई जैसे क्षेत्रों में पिछले दिनों की हल्की बारिश के बाद और राहत मिल सकती है.

दक्षिणी भारत

केरल, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में व्यापक बारिश होगी. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश के साथ आंधी संभावित है. कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है.

तमिलनाडु के 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी), चेन्नई ने रविवार को तमिलनाडु के छह जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक व्यापक स्तर पर बारिश का दौर जारी रह सकता है. सोमवार को पश्चिमी घाट क्षेत्र, कावेरी डेल्टा और उत्तरी तमिलनाडु के कई हिस्सों में मध्यम बारिश होने का अनुमान है. अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा मौसमीय परिस्थितियों के चलते राज्य के अनेक जिलों में रुक-रुक कर बारिश जारी रह सकती है. सोमवार के लिए भी पश्चिमी और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कोयंबटूर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों, नीलगिरि, डिंडीगुल, थेनी, मदुरै और शिवगंगा जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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