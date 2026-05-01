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India Weather Forecast Today 1 May 2026: दिल्ली-एनसीआर से बिहार तक बारिश से बदला मौसम, हवाओं में आई ठंडक, पढ़िए देश के मौसम का हाल
आज के मौसम की जानकारी 1 may 2026: मौसम में आया बदलाव लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई है.
India Weather Report Today 1st may 2026: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पड़ रही भीषण गर्मी और तेज धूप के बाद मौसम ने अचानक करवट ली. दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली, जिसके बाद आसमान में काले बादल छा गए और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई. 1 मई के लिए मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा. आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, हालांकि किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है.
कोलकाता में तूफान-बारिश से पारा 7 डिग्री तक गिरा
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी बारिश के साथ आए तूफान की वजह से दिन के न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है.
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोलकाता और दक्षिण बंगाल के जिलों में बारिश के साथ और अधिक आंधी-तूफान की आशंका जताई है. अगले रविवार तक ऐसा ही सुहावना मौसम बना रहेगा और आंधी-तूफान जारी रहेंगे.
उत्तरी बंगाल में भी भारी बारिश की आशंका है. दार्जिलिंग और कलिम्पोंग सहित उत्तरी बंगाल के पांच जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है. उत्तरी क्षेत्र में अगले चार दिनों तक बारिश के साथ आंधी-तूफान जारी रहेंगे. राज्य के बाकी हिस्सों में छिटपुट ओलावृष्टि और गरज के साथ बौछारें पड़ने की आशंका है.
तमिलनाडु में कई दिनों तक बारिश का अलर्ट
भारतीय मौसम विभाग के चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले दिनों में तमिलनाडु के कई हिस्सों में मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. खासकर पश्चिमी घाट के जिलों और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है. इस दौरान इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे मौसम में ठंडक आने और तापमान में थोड़ी गिरावट की संभावना है. मौसमी स्थितियां पूरे दिन बनी रहने की संभावना है, और संवेदनशील क्षेत्रों में रुक-रुक कर बारिश होने की उम्मीद है.
बिहार में अचानक हुई बारिश से गर्मी से राहत
पटना में अचानक तेज हवाओं और बारिश ने मौसम को ठंडा और सुहावना बना दिया.भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, राज्य के कई ज़िलों के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं.
मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी
भोपाल स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और संभावित वायुमंडलीय गड़बड़ी को लेकर अलर्ट जारी किया है. भोपाल में आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है. विभाग ने अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट का अनुमान लगाया है, जिसके बाद लगभग 2 मई को क्षेत्र में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने से तापमान में फिर से वृद्धि होगी. तापमान में अस्थायी गिरावट आ सकती है.
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