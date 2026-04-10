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India Weather Today 10th April 2026 Check Imd Rain Predictions Snow Alert Thunderstorms Weather Update Aaj Ka Mausam In Hindi

India Weather Forecast Today 10 April: IMD के अनुमान में कहीं बारिश और बर्फ़बारी का अलर्ट, कहीं तूफ़ान और गर्मी, जानिए आज का मौसम

आज के मौसम की जानकारी 10 अप्रैल: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तरी पहाड़ी इलाकों में अब बर्फबारी का दौर खत्म होने को है. आने वाले हफ़्ते में उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की तेज़ी से बढ़ोतरी होने की संभावना है. गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है.

पढ़ें आज का मौसम

India Weather Report Today 10 april: IMD ने पूरे भारत में गर्मी और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. गुजरात और महाराष्ट्र में लू की स्थिति रहेगी. जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी में कमी आएगी. कर्नाटक और तमिलनाडु में आंधी-तूफान आने का अनुमान है. जानिए राज्यवार मौसम का हाल.

एनसीआर में सूरज की लुकाछिपी जारी

भारत मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में फिलहाल मौसम के मिजाज में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. अगले एक सप्ताह तक आसमान में हल्के बादलों के बीच सूरज की लुकाछिपी जारी रहने की संभावना जताई गई है. दिन में धूप और बादलों का यह मिश्रण लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर देगा, वहीं सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक का एहसास भी बना रहेगा.

उत्तर प्रदेश

लखनऊ और आस-पास के इलाकों में आम तौर पर बादल छाए रहेंगे; जैसे-जैसे मौसम प्रणाली इस क्षेत्र से बाहर निकलेगी, कुछ पूर्वी ज़िलों में हल्की बारिश की संभावना है. तापमान सामान्य के आस-पास रहेगा.

न्यूनतम: 23°C

अधिकतम: 36°C

राजस्थान

जयपुर और आस-पास के इलाकों में दिन के समय मौसम गर्म और शुष्क रहेगा. पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं धूल भरी आंधी या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. अगले हफ़्ते से गर्मी और तेज़ होगी.

न्यूनतम: 26°C

अधिकतम: 37°C

जम्मू और कश्मीर में बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है

श्रीनगर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और केवल ऊंचे इलाकों (ज़ोजिला, सिंथन टॉप) में ताज़ा बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है. पिछली भारी बर्फ़बारी के कारण संभावित रुकावटों को देखते हुए पहाड़ी सड़कों के लिए यात्रा अलर्ट जारी किया गया है.

न्यूनतम: 4°C

अधिकतम: 15°C

पंजाब में मौसम स्थिर होगा

चंडीगढ़ और आस-पास के इलाकों में मौसम स्थिर होगा और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी. आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. हाल ही में आई गरज-चमक वाली आंधी के बाद अब किसी बड़ी बारिश की उम्मीद नहीं है.

न्यूनतम: 21°C

अधिकतम: 34°C

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बढ़ता तापमान आज कैसा असर डालेगा?

मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बढ़ते तापमान के कारण दोपहर के समय गर्मी से होने वाली परेशानी बढ़ जाएगी. जहाँ एक ओर उत्तरी मैदानों में हाल ही में हुई बारिश के बाद मौसम कुछ समय के लिए सुहावना बना हुआ है, वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनने की आशंका है. IMD ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर कम निकलने की सलाह दी है.