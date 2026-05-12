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Today Weather 12th MAY 2026: NCR में बारिश आंधी और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट,जानें देशभर में कहां कैसा है मौसम का हाल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) 12 मई के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है.
Today Weather 12th MAY 2026: 12 मई 2026 को देशभर में मौसम का मिजाज काफी विविध रहने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम और पूर्वी इलाकों में आंधी-बारिश की गतिविधियां सक्रिय रहेंगी, जबकि कुछ पश्चिमी और मध्य भारतीय राज्यों में गर्मी और लू की चेतावनी जारी है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में गरज-चमक, तेज हवाओं (40-60 किमी/घंटा) और स्थानीय स्तर पर भारी बारिश की आशंका जताई है.
उत्तर भारत और उत्तर-पश्चिमी राज्य
दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में आंधी-बारिश का दौर जारी रहेगा. दिल्ली में धूल भरी आंधी के साथ गरज-चमक संभव है, अधिकतम तापमान 45-47°C के आसपास रह सकता है. पहाड़ी राज्यों में हिमपात और ओलावृष्टि की भी संभावना है. उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी. राजस्थान के पश्चिमी भागों में लू का असर बना रहेगा.
पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य
पूर्वी राज्यों में बारिश की खबर है. बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं (50-60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है. पूर्वोत्तर भारत (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि) में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. मेघालय और आसपास के क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश संभव है, जिससे नदियों में जल स्तर बढ़ सकता है. इन राज्यों में आर्द्रता अधिक रहेगी और तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है.
पश्चिमी और मध्य भारत
पश्चिमी राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों (कोकण-गोवा) में गर्म और आर्द्र मौसम रहेगा. राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश (मध्य प्रदेश) में लू की स्थिति बनी रह सकती है. मुंबई में नमी वाली गर्मी महसूस होगी, जबकि कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे. मध्य भारत में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखी जा सकती है.
दक्षिण भारत
दक्षिणी राज्यों में पूर्व-मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं. तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पुडुचेरी में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो जगह भारी बारिश हो सकती है. हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी बारिश व तेज हवाओं की संभावना है. तापमान ऊंचा रहेगा लेकिन बारिश से कुछ राहत मिलेगी.
समग्र रूप से, 12 मई को देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम अस्थिर रहेगा. उत्तर और पूर्व में बारिश से गर्मी से राहत मिल सकती है, जबकि पश्चिम और कुछ मध्य भागों में सतर्क रहने की जरूरत है. किसान, यात्री और आम लोग IMD की सलाह का पालन करें—खासकर आंधी-बिजली वाले इलाकों में खुले में न रहें. मौसम में बदलाव तेजी से हो सकता है, इसलिए नवीनतम अपडेट चेक करते रहें.
दिल्ली एनसीआर-
12 मई को भी दिन में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है. मौसम विभाग ने इस दिन भी गरज के साथ हल्की बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है.
-13 मई से मौसम में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है. आईएमडी के अनुसार, 13 मई को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है.
-14 मई को मौसम साफ रहने की संभावना है. विभाग के अनुसार, इस दिन अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है.
मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के भोपाल केंद्र ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान लगाया है. अगले कुछ दिनों में तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने की उम्मीद है.
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