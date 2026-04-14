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India Weather Forecast Today 14 April: दिल्ली में निकलेगी तेज धूप, पहाड़ों में हल्की बर्फबारी, जानें देशभर का आज का मौसम
IMD ने बारिश, गरज-चमक और बर्फबारी का अनुमान लगाया है. दिल्ली-NCR, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब के लिए जानें राज्यवार मौसम का हाल.
India Weather Report Today 14 April: पूरे भारत में तापमान बढ़ रहा है, लगभग आधा अप्रैल बीतने के साथ कई शहरों का तापमान 40°C तक पहुंच गया है. उत्तरी मैदानों, पश्चिमी क्षेत्रों और मध्य भारत में समय से पहले ही लू जैसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं. पहाड़ी राज्य ठंडे बने हुए हैं. पूर्वानुमानों के अनुसार इस बार मॉनसून औसत से कम रहने की संभावना है. दिल्ली में शुष्क मौसम रहेगा और तेज धूप निकलेगी. हवाएं मध्यम गति की रहेंगी, लेकिन दोपहर के समय गर्मी बढ़ जाएगी. जानें राज्यवार मौसम का हाल.
क्या पहाड़ों में बारिश या बर्फ़बारी होगी?
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के ऊंचे इलाकों में, खासकर श्रीनगर और आस-पास के पहाड़ी क्षेत्रों में, कहीं-कहीं हल्की बर्फ़बारी हो सकती है; हालांकि, बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना नहीं है. ज़्यादातर हिल स्टेशन सूखे रहेंगे, जहाँ सुबह काफ़ी ठंड होगी और शामें ठंडी रहेंगी.
मुंबई का आज का मौसम
न्यूनतम तापमान 28°C और अधिकतम 34°C तक रहने की उम्मीद है. पूर्वानुमान के मुताबिक तटीय इलाकों में उमस बनी रहेगी. शाम के समय समुद्री हवा चलने की उम्मीद है.
हैदराबाद का आज का मौसम
न्यूनतम तापमान 29°C और अधिकतम 40°C तक रहने की उम्मीद है. पूर्वानुमान के मुताबिक पूरे दिन आसमान साफ रहेगा और सूखी गर्मी पड़ने की संभावना है.
कर्नाटक का आज का मौसम
न्यूनतम तापमान 24°C और अधिकतम 37°C तक रहने की उम्मीद है. पूर्वानुमान के मुताबिक कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में गर्मी बढ़ सकती है और बारिश की संभावना बहुत कम है.
उत्तर प्रदेश का आज का मौसम
न्यूनतम तापमान 25°C और अधिकतम 40°C तक रहने की उम्मीद है. पूर्वानुमान के मुताबिक लखनऊ और आस-पास के इलाकों में लू जैसी स्थिति बन सकती है.
राजस्थान का आज का मौसम
न्यूनतम तापमान 25°C और अधिकतम 39°C तक रहने की उम्मीद है. पूर्वानुमान के मुताबिक जयपुर और आस-पास के इलाकों में गर्मी और सूखा मौसम बना रहेगा.
जम्मू और कश्मीर का आज का मौसम
न्यून्यूनतम तापमान 1°C और अधिकतम 9°C तक रहने की उम्मीद है. पूर्वानुमान के मुताबिक श्रीनगर में सुबह के समय ठंड रहेगी और आसमान में बादल छाए रहेंगे.
पंजाब का आज का मौसम
न्यून्यूनतम तापमान 21°C और अधिकतम 35°C तक रहने की उम्मीद है. पूर्वानुमान के मुताबिक चंडीगढ़ और आस-पास के इलाकों में धीरे-धीरे गर्मी बढ़ रही है.
अहमदाबाद का आज का मौसम
न्यूनतम तापमान 28°C और अधिकतम 41°C तक रहने की उम्मीद है. पूर्वानुमान के मुताबिक सूखी हवाएं चलेंगी और तेज़ गर्मी पड़ने की उम्मीद है.
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